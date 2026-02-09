MUSCAT, Sultanat Oman, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London börsennotierte Entwickler von Luxusimmobilien, hat Nickelodeon Hotels & Resorts Oman an seinem Wahrzeichen, dem AIDA-Projekt, vorgestellt. Das Projekt stellt eine bedeutende Bereicherung des schnell wachsenden Tourismussektors in Oman dar. Es definiert Luxusreisen für Familien neu und bietet gleichzeitig eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in einem der ehrgeizigsten Reiseziele des Sultanats.

DAR GLOBAL ERÖFFNET NICKELODEON HOTELS & RESORTS OMAN IN AIDA, DIE KULTIGE MARKE FÜR FAMILIENUNTERHALTUNG

Das 130 Meter über dem Meeresspiegel gelegene Resort befindet sich in der AIDA Klippengemeinde und verbindet hochwertige Gastfreundschaft mit einer spannenden, familienorientierten Unterhaltung. Das Nickelodeon Hotel wird über 120 Schlüssel verfügen, darunter möblierte Luxussuiten und familienfreundliche Zimmer, die von Ein-Zimmer-Einheiten bis hin zu großzügigen Drei-Zimmer-Residenzen reichen und jeweils mit kühnem Charakter und verspielten Details gestaltet sind, die von den weltweit bekannten Nickelodeon-Marken inspiriert wurden.

Gäste und Anwohner haben Zugang zu Aqua Nick, einem einzigartigen Wasserpark mit Rutschen und Planschbereichen, sowie zu thematischen Speisekonzepten, Club Nick - dem hoteleigenen Clubhaus nur für Kinder - und einem Live-Unterhaltungsprogramm mit interaktiven Spielshows, Auftritten von Charakteren und den kultigen Schleim-Erlebnissen von Nickelodeon.

Für Investoren bietet das Projekt das vollständige Eigentum an einem weltweit anerkannten Markengastronomiekonzept für Familien, das für eine starke Nachfrage, langfristige Attraktivität und attraktive Renditen sorgen soll.

Nickelodeon Hotels & Resorts Oman ist Teil des umfassenden AIDA-Masterplans, einem Joint Venture zwischen Dar Global und der Omran Group, Omans führendem Tourismusentwicklungsunternehmen. Auf einer Fläche von 3,5 Millionen Quadratmetern integriert AIDA luxuriöse Golf-, Wohn- und Gastronomieangebote, darunter Villen, Villen in limitierter Auflage und Premium-Apartments, und stärkt damit Omans Positionierung als Reiseziel für hochwertiges Leben, Tourismus und Investitionen.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, sagte: „AIDA ist ein Meilensteinprojekt, das die Luxusimmobilienlandschaft Omans aufwertet und das langfristige Wirtschaftswachstum unterstützt. Die Einführung von Nickelodeon Hotels & Resorts Oman spiegelt unser Engagement wider, unverwechselbare Destinationen und überzeugende Investitionsmöglichkeiten anzubieten, die auf die weltweite Nachfrage abgestimmt sind."

Marie Marks, Senior Vice President, Global Experiences, Paramount, fügte hinzu: „Nickelodeon Hotels & Resorts Oman wird Familien und Fans ein unvergessliches Reiseziel bieten, das Weltklasse-Unterhaltung mit durchdachten Unterkünften kombiniert, die bleibende Erinnerungen schaffen."

Im Einklang mit der Oman Vision 2040 unterstützt die Entwicklung die nationalen Ziele, den Tourismus auszubauen und das BIP zu diversifizieren. Die erste Phase von AIDA, einschließlich der Kerninfrastruktur, soll bis 2027 fertiggestellt werden. Frühzeitige Investoren profitieren vom Eintritt in ein schnell aufstrebendes Luxusreiseziel, unterstützt durch die bewährte Erfolgsbilanz von Dar Global bei der Entwicklung von Markenwohnungen und Gaststätten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889873/Dar_Global.jpg