DAR GLOBAL INAUGURE NICKELODEON HOTELS & RESORTS OMAN IN AIDA, LA MARQUE EMBLÉMATIQUE DU DIVERTISSEMENT FAMILIAL

MUSCAT, Sultanat d'Oman, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier de luxe coté à Londres, a dévoilé Nickelodeon Hotels & Resorts Oman dans son projet phare AIDA. Ce projet constitue un ajout important au secteur touristique d'Oman, qui connaît une croissance rapide. Il redéfinit les voyages familiaux de luxe tout en offrant une opportunité d'investissement distinctive dans l'une des destinations les plus ambitieuses du Sultanat.

DAR GLOBAL DEBUTS NICKELODEON HOTELS & RESORTS OMAN IN AIDA, THE ICONIC BRAND OF FAMILY ENTERTAINMENT

Situé à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer, au sein de la communauté d'AIDA située au sommet d'une falaise, le complexe allie une hospitalité haut de gamme à des divertissements immersifs axés sur la famille. L'hôtel Nickelodeon disposera de 120 clés, comprenant des suites de luxe à thème meublées et des chambres familiales allant d'unités d'une chambre à de vastes résidences de trois chambres, chacune conçue avec un caractère audacieux et des détails ludiques inspirés par les marques mondialement reconnues de Nickelodeon.

Les clients et les résidents auront accès à Aqua Nick, un parc aquatique de premier plan avec des toboggans et des zones d'éclaboussures, ainsi qu'à des concepts de restauration à thème, au Club Nick - le clubhouse de l'hôtel réservé aux enfants - et à un programme de divertissements en direct comprenant des jeux télévisés interactifs, des apparitions de personnages et les expériences de slime emblématiques de Nickelodeon.

Pour les investisseurs, le projet offre un titre de propriété complet au sein d'un concept d'hospitalité familiale de marque mondialement reconnu, conçu pour susciter une forte demande, un attrait à long terme et des rendements attrayants.

Nickelodeon Hotels & Resorts Oman fait partie du plan directeur AIDA, une entreprise commune entre Dar Global et Omran Group, la principale entité de développement touristique d'Oman. S'étendant sur 3,5 millions de mètres carrés, l'AIDA intègre des offres de golf, résidentielles et hôtelières de luxe, y compris des manoirs, des villas en édition limitée et des appartements haut de gamme, renforçant ainsi le positionnement d'Oman en tant que destination de vie, de tourisme et d'investissement de haute qualité.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré : « L'AIDA est un projet phare qui rehausse le paysage de l'immobilier de luxe à Oman et soutient la croissance économique à long terme. L'ouverture de Nickelodeon Hotels & Resorts Oman reflète notre engagement à proposer des destinations distinctives et des opportunités d'investissement convaincantes, en phase avec la demande mondiale ».

Marie Marks, Senior Vice President, Global Experiences, Paramount, a ajouté : « Nickelodeon Hotels & Resorts Oman offrira aux familles et aux fans une destination inoubliable, combinant des divertissements de classe mondiale avec un hébergement bien conçu qui créera des souvenirs durables ».

S'inscrivant dans le cadre de la Vision 2040 d'Oman, ce projet soutient les objectifs nationaux visant à développer le tourisme et à diversifier le PIB. La première phase d'AIDA, y compris l'infrastructure de base, devant être achevée d'ici 2027, les premiers investisseurs devraient bénéficier d'une entrée dans une destination de luxe en pleine émergence, soutenue par l'expérience éprouvée de Dar Global en matière de développement résidentiel et hôtelier de marque.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889873/Dar_Global.jpg