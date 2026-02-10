マスカット、オマーン・スルタン国, 2026年2月10日 /PRNewswire/ -- ロンドン証券取引所に上場した高級不動産デベロッパーのDar Global社は、重要なAIDA開発でNickelodeon Hotels & Resorts Omanを発表しました。このプロジェクトは急成長するオマーンの観光産業に重要な実績を残し、スルタン国で最も野望的な旅行先のひとつで独特の投資機会をもたらしながら、高級な家族旅行を再定義します。

海抜130メートルの断崖上にあるAIDAのコミュニティ内にあるこのリゾートでは、ハイエンドなホスピタリティと没頭型のファミリー向けエンターテイメントを融合しています。Nickelodeon Hotelは120室あり、家具付きでテーマを採用した豪華なスイートルーム、ならびに1ベッドルームから広々とした3ベッドルームの住居までの範囲に及ぶ家族向けの客室で構成されます。各客室はNickelodeonの世界的に認知されたブランドを起用した大胆なキャラクターと遊び心のあるディテールでデザインされています。

Dar Global社、家族向けエンターテイメントの象徴的ブランドNickelodeon Hotels & Resorts OmanをAida社でデビュー

宿泊客と居住者はスライドやスプラッシュゾーンを備えた特徴的なウォーターパークであるAqua Nickに加え、テーマ付きのダイニングコンセプトでホテルの子供専用クラブハウスであるClub Nick、インタラクティブなゲームショー、キャラクター登場、Nickelodeonの象徴的なスライム体験などのライブ・エンターテイメントのプログラムを楽しむことができます。

同プロジェクトは、投資家に対して世界的に認知されてブランド化されたファミリー・ホスピタリティ・コンセプト内で完全な所有権を提供し、根強い需要、長期的な魅力、魅力的な利回りを促進するように開発されています。

Nickelodeon Hotels & Resorts Omanは、Dar Global社とオマーン有数の観光開発企業であるOmran Group社によるジョイントベンチャーの広範なAIDAマスタープランの一部を構成しています。350万平方メートルの敷地に広がるAIDAは、邸宅、限定ヴィラ、高級アパートメントを含む高級ゴルフ、住宅、ホスピタリティサービスを統合し、高品質な生活、観光、投資の目的地としてオマーンの位置づけを強化しています。

Dar Global社の最高経営責任者であるZiad El Chaar氏は、次のように述べました。「AIDAは、オマーンの高級不動産の市場を強化し、長期的な経済成長を支える画期的なプロジェクトです。Nickelodeon Hotels & Resorts Omanを導入することで、世界的な需要に沿った独特な旅行先と魅力的な投資機会を実現する当社のコミットメントが反映されます」

Paramount社、Global ExperiencesのMarie Marks副社長は、次のように述べました。「Nickelodeon Hotels & Resorts Omanは、家族連れやファンに思い出になる旅行先を提供し、ワールドクラスのエンターテインメントと心に残る思い出になる配慮深いデザインの宿泊施設を融合します」

Oman Vision 2040に準拠したこの開発は、観光を拡大してGDPを多様化させる国家目標をサポートしています。中核インフラを含むAIDAの第一段階は2027年までに完成する予定であり、初期の投資家は急速に台頭する高級な旅行先への参入によって恩恵を受けて、ブランド住宅とホスピタリティ開発におけるDar Global社の実績によって支持されます。

