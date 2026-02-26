Davenport Aviation conclui com sucesso o "primeiro tiro" do vírus, validando a plataforma AS350/H125 armada

COLUMBUS, Ohio, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Davenport Aviation anunciou a conclusão bem-sucedida do teste Virtus First Shot no mês passado no oeste do Texas, marcando um grande marco no desenvolvimento do sistema modular de armas Virtus e o primeiro teste armado da plataforma Virtus H125. A campanha incluiu vários lançamentos de foguetes bem-sucedidos, validando oficialmente o Virtus como uma configuração AS350/H125 comprovada e armada.

O disparo bem-sucedido confirmou a integridade estrutural, a integração do sistema e a viabilidade operacional do Virtus na fuselagem AS350/H125. Com esses resultados, a Davenport Aviation demonstrou uma configuração armada totalmente funcional e pronta para missões, capaz de apoiar operações militares e de segurança modernas.

"Este foi um marco crítico para a Davenport Aviation e a equipe da Virtus", disse Rob McMillin, Vice-Presidente de Aeronaves e Sistemas de Aeronaves da Davenport Aviation. "Concluir nossa campanha de teste First Shot valida a engenharia por trás do sistema e prova que o H125 pode operar com segurança e eficácia em uma configuração armada."

O Virtus é o primeiro sistema de armas modular do mundo desenvolvido especificamente para a família AS350/H125, permitindo que os operadores configurem rapidamente uma única aeronave para vários perfis de missão. Instalações e remoções podem ser concluídas em menos de uma hora, permitindo transições perfeitas entre funções.

Projetado para adaptabilidade a múltiplas missões, o Virtus suporta armamento configurável que varia de miniguns e foguetes não guiados a munições guiadas com precisão e efeitos lançados do ar. O sistema também integra sensores EO/IR, opções de armas de porta, guinchos, holofotes, capacidade de carga, proteção balística e flutuadores de emergência - apoiando reconhecimento armado, ISR, operações especiais, busca e salvamento, combate a incêndios, ajuda humanitária e missões CASEVAC/MEDEVAC.

"O sucesso do First Shot confirma o que nos propusemos a construir - uma verdadeira aeronave multimissão que oferece aos operadores flexibilidade sem o custo e a complexidade das plataformas de ataque tradicionais", disse Chris Arnold, diretor de vendas governamentais da Davenport Aviation. "O Virtus permite que os operadores globais atendam às crescentes demandas da missão com um único helicóptero econômico."

A Davenport Aviation estende sua apreciação à XP Services, Moog Inc. e Ember Solutions por sua colaboração para alcançar esse marco.

Apoiada na plataforma comprovada AS350/H125, a Virtus permite que os operadores modernizem as frotas existentes, reduzindo os custos de aquisição, os encargos de treinamento e as despesas do ciclo de vida.

Para obter mais informações, acesse www.davenportaviation.com/virtus.

