Společnost Davenport Aviation úspěšně dokončila první test systému Virtus „První výstřel" a ověřila tak bojovou platformu AS350/H125
Feb 26, 2026, 08:45 ET
COLUMBUS, Ohio, 26. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Davenport Aviation oznámila úspěšné dokončení testování systému Virtus První výstřel minulý měsíc v západním Texasu. To představuje významný milník ve vývoji modulárního zbraňového systému Virtus a první test zbraňové platformy Virtus H125. Kampaň zahrnovala několik úspěšných odpalů raket, které oficiálně potvrdily Virtus jako osvědčenou zbraňovou konfiguraci AS350/H125.
Úspěšné odpálení potvrdilo strukturální integritu, systémovou integraci a provozuschopnost systému Virtus na draku AS350/H125. Díky těmto výsledkům společnost Davenport Aviation prokázala plně funkční, bojeschopnou konfiguraci schopnou podporovat moderní vojenské a bezpečnostní operace.
„To byl pro Davenport Aviation a tým Virtus zásadní milník," řekl Rob McMillin, náměstek ředitele pro letadla a letecké systémy ve společnosti Davenport Aviation. „Dokončení naší první testovací kampaně potvrzuje technickou vyspělost systému a dokazuje, že H125 může bezpečně a efektivně fungovat ve zbraňové konfiguraci."
Virtus je první modulární zbraňový systém na světě vyvinutý speciálně pro řadu AS350/H125, který umožňuje operátorům rychle konfigurovat jeden letoun pro více typů misí. Instalace a demontáž lze provést za méně než hodinu, což umožňuje plynulý přechod mezi jednotlivými rolemi.
Systém Virtus, navržený pro přizpůsobivost více misím, podporuje konfigurovatelné vyzbrojení od minigunů v kontejnerech a neřízených raket až po přesné řízené střely a zbraně odpalované za letu. Systém také začleňuje senzory EO/IR (viditelné světlo a termokamery), možnosti palby ze dveří helikoptéry, navijáky, reflektory, nákladovou kapacitu, balistickou ochranu a nouzové plováky – podporuje ozbrojený průzkum, ISR (zpravodajství, sledování a průzkum), speciální operace, pátrání a záchranu, hašení požárů, humanitární pomoc a mise CASEVAC/MEDEVAC.
„Úspěch Prvního výstřelu potvrzuje to, co jsme si předsevzali – vytvořit skutečné víceúčelové letadlo, které poskytuje operátorům flexibilitu bez nákladů a složitosti tradičních útočných platforem," řekl Chris Arnold, ředitel prodeje vládním zákazníkům ve společnosti Davenport Aviation. „Virtus umožňuje globálním operátorům splnit měnící se požadavky misí pomocí jediného, nákladově úsporného vrtulníku."
Společnost Davenport Aviation vyjadřuje své uznání společnostem XP Services, Moog Inc. a Ember Solutions za jejich spolupráci při dosažení tohoto milníku.
Virtus, postavený na osvědčené platformě AS350/H125, umožňuje provozovatelům modernizovat stávající flotily a zároveň snížit náklady na pořízení, školení a životní cyklus.
Další informace najdete na www.davenportaviation.com/virtus.
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2920431/Davenport_Aviation_Logo.jpg
