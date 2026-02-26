대븐포트 에이비에이션, 비르투스 '1차 발사' 성공적으로 완료… 무장형 AS350/H125 플랫폼 검증

콜럼버스, 오하이오, 2026년 2월 26일 /PRNewswire/ -- 대븐포트 에이비에이션(Davenport Aviation)이 지난달 미국 텍사스주 서부에서 비르투스(Virtus) '1 차 발사(First Shot)' 시험을 성공적으로 완료했다고 발표했다. 이는 비르투스 모듈식 무장 시스템 개발의 주요 이정표이자 비르투스 H125 플랫폼의 첫 무장 시험이다. 이번 시험 캠페인에서는 다수 로켓이 성공적으로 발사됐으며, 이를 통해 비르투스가 검증된 무장형 AS350/H125 구성임이 공식 확인됐다.

이번 발사 성공으로 AS350/H125 기체에서 비르투스의 구조적 무결성, 시스템 통합성, 운용 적합성이 입증됐다. 대븐포트 에이비에이션은 이번 결과를 통해 현대 군사 및 안보 작전을 지원할 수 있는 완전한 기능의 임무 준비형 무장 구성(Mission-Ready Armed Configuration)을 실증했다.

롭 맥밀린(Rob McMillin) 대븐포트 에이비에이션 항공기 및 항공기 시스템 부문 부사장은 "이번 시험은 대븐포트 에이비에이션과 비르투스 팀에 있어 중대한 이정표"라며 "1차 발사 시험 캠페인을 성공적으로 완료함으로써 해당 시스템의 설계 역량을 입증했으며, H125가 무장 구성 상태에서도 안전하고 효과적으로 운용될 수 있음을 증명했다"고 말했다.

비르투스는 AS350/H125 기종을 위해 특별히 개발된 세계 최초의 모듈식 무장 시스템으로, 운용자가 단일 항공기를 다양한 임무 프로파일에 신속히 구성할 수 있도록 설계됐다. 장착 및 탈거는 1시간 이내에 완료할 수 있어 임무 전환을 원활하게 수행할 수 있다.

다목적 임무 적응성을 고려해 설계된 비르투스는 포드형 미니건, 무유도 로켓부터 정밀유도무기 및 공중발사 효과체계(Air-Launched Effects)까지 구성 가능한 무장을 지원한다. 또한 EO/IR 센서, 도어건 옵션, 호이스트, 탐조등, 화물 운송 기능, 방탄 보호, 비상 부력 장치 등을 통합할 수 있어 무장 정찰, ISR, 특수작전, 수색•구조, 소방, 인도적 지원, CASEVAC/MEDEVAC 임무를 지원한다.

크리스 아널드(Chris Arnold) 대븐포트 에이비에이션 정부 영업 총괄 디렉터는 "1차 발사의 성공은 우리가 목표로 한 진정한 다목적 항공기 개념을 입증한 것"이라며 "비르투스는 기존 공격 플랫폼 대비 비용과 복잡성은 낮고 운용자의 유연성은 높다. 전 세계 운용자들이 변화하는 임무 요구에 맞서 비용 대비 효율이 높은 헬리콥터 한 대로 대응할 수 있다"고 말했다.

대븐포트 에이비에이션은 이번 성과 달성에 협력한 XP 서비시즈(XP Services), 무그(Moog Inc.), 엠버 솔루션즈(Ember Solutions)에 감사를 표했다.

검증된 AS350/H125 플랫폼을 기반으로 하는 비르투스는 기존 보유 기체의 현대화를 가능하게 하면서 조달 비용, 교육 부담, 전 생애주기 비용을 절감할 수 있도록 지원한다.

자세한 사항은 www.davenportaviation.com/virtus에서 확인할 수 있다.

