Davenport Aviation pomyślnie zakończyło testy Virtus „First Shot", potwierdzając skuteczność uzbrojonej platformy AS350/H125

COLUMBUS, Ohio, 26 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Davenport Aviation ogłosiło pomyślne zakończenie testów Virtus First Shot w zeszłym miesiącu w zachodnim Teksasie, co stanowi ważny kamień milowy w rozwoju modułowego systemu uzbrojenia Virtus i pierwsze testy uzbrojenia platformy Virtus H125. Kampania obejmowała wiele udanych startów rakiet, oficjalnie potwierdzając Virtus jako sprawdzoną konfigurację uzbrojenia AS350/H125.

Udane wystrzelenie potwierdziło integralność strukturalną, integrację systemu i operacyjną przydatność Virtus na płatowcu AS350/H125. Wraz z tymi wynikami firma Davenport Aviation udowodniła, że jest w stanie zapewnić w pełni funkcjonalną, gotową do użycia konfigurację uzbrojoną, zdolną do wspierania nowoczesnych operacji wojskowych i bezpieczeństwa.

„Był to kluczowy moment dla Davenport Aviation i zespołu Virtus - powiedział Rob McMillin, wiceprezes ds. samolotów i systemów lotniczych w Davenport Aviation. - Zakończenie pierwszej serii testów potwierdza skuteczność rozwiązania technicznego i świadczy o tym, że śmigłowiec H125 może bezpiecznie i skutecznie funkcjonować w konfiguracji bojowej".

Virtus to pierwszy na świecie modułowy system uzbrojenia opracowany specjalnie dla serii AS350/H125, który pozwala operatorom na szybką konfigurację jednego statku powietrznego do wielu różnych zadań. Montaż i demontaż można wykonać w mniej niż godzinę, co umożliwia płynne przechodzenie między różnymi rolami.

Zaprojektowany z myślą o wszechstronności zastosowań, Virtus obsługuje konfigurowalne uzbrojenie, od minigunów w zasobnikach i rakiet niekierowanych po precyzyjnie kierowane pociski i środki powietrzne. System integruje również czujniki EO/IR, opcjonalne uzbrojenie drzwiowe, wciągniki, reflektory, możliwości transportowe, ochronę balistyczną i pływaki ratunkowe, wspierając uzbrojone misje rozpoznawcze, ISR, operacje specjalne, akcje poszukiwawczo-ratownicze, gaszenie pożarów, pomoc humanitarną oraz misje CASEVAC/MEDEVAC.

„Sukces First Shot stanowi potwierdzenie realizacji naszego zamierzenia, jakim było stworzenie prawdziwego wielozadaniowego statku powietrznego, zapewniającego operatorom elastyczność bez kosztów i złożoności tradycyjnych platform bojowych - powiedział Chris Arnold, dyrektor ds. sprzedaży rządowej w Davenport Aviation. - Dzięki Virtus operatorzy na całym świecie mogą sprostać zmieniającym się wymaganiom misji za pomocą jednego, ekonomicznego śmigłowca".

Firma Davenport Aviation pragnie wyrazić swoją wdzięczność firmom XP Services, Moog Inc. i Ember Solutions za współpracę przy realizacji tego ważnego projektu.

Oparty na sprawdzonej platformie AS350/H125, Virtus umożliwia operatorom modernizację istniejących flot przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zakupu, obciążeń szkoleniowych i wydatków związanych z cyklem życia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.davenportaviation.com/virtus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920431/Davenport_Aviation_Logo.jpg