Davenport Aviation、AS350/H125の武器化を検証するVirtus実弾射撃試験に初成功

オハイオ州コロンバス, 米国, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- Davenport Aviationは、先月テキサス州西部でVirtus初となる実弾射撃試験、いわゆる「First Shot」に成功した旨を発表しました。これはVirtusモジュール兵器システムの開発における飛躍的進歩の証であり、Virtus H125プラットフォーム初の兵器化試験となるものです。Virtusは今回の試験で複数のロケット打ち上げに成功したことにより、AS350/H125武器化の実証済み構成として正式に認定されました。

発射の成功により、AS350/H125機体におけるVirtusの構造的完全性、システム統合、運用可能性が確認されました。これらの結果を出したことで、Davenport Aviationは現代の軍事・安全保障活動を支援可能な、完全に機能的かつ任務遂行可能な武装構成を実証したことになります。

Davenport Aviationの航空機・航空機システム担当副社長を務めるRob McMillin氏は、「これはDavenport AviationとVirtusにとって重要な節目となるものです。今回、実弾射撃試験で初成功を収めたことで、システムを支える技術が検証され、H125が兵器化構成でも安全かつ効果的に運用できることが証明されました」と語りました。

VirtusはAS350/H125シリーズ専用に開発された世界初のモジュール式武器システムであり、運用者は1機で複数の任務プロファイルを迅速に設定可能です。設置や除去を1時間以内で行うことができるため、役割間のシームレスな移行が可能です。

Virtusは複数任務への適応を念頭に設計されているため、ポッド式ミニガンや無誘導ロケットから精密誘導弾、ひいては空中発射エフェクターに至るまで、幅広い構成の武装に対応しています。このシステムは、EO/IRセンサー、ドアガンオプション、ホイスト、サーチライト、貨物機能、弾道保護、緊急フロートも一体整備されているため、武装偵察、ISR、特殊作戦、捜索救助、消火活動、人道支援、医療施設への移送（CASEVAC/MEDEVAC）といった任務に対応します。

Davenport Aviationの政府販売担当役員を務めるChris Arnold氏は、「実弾射撃試験の初成功は、我々が目指してきたものが本当の意味での「マルチミッション機」、すなわち従来の攻撃プラットフォームのような高額な費用や複雑さをなくし、運用者が柔軟に運用できる機材であることを示すものです。Virtusは、全世界の運用者に、コスト効率に優れた1機のヘリコプターで進化する任務の要求を満たすことを可能にします」とコメントしています。

Davenport Aviationは、今回の成功に貢献したXP Services、Moog Inc.、およびEmber Solutionsの協力に感謝の意を表します。

実績のあるAS350/H125プラットフォーム上に構築されたVirtusは、運用者が調達費用、訓練の負担、廃棄・リサイクル費用を削減しながら、既存装備の近代化を可能にします。

詳しくはwww.davenportaviation.com/virtus をご覧ください。

