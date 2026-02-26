Davenport Aviation completa con éxito el "primer disparo" de Virtus, validando la plataforma AS350/H125 armada

COLUMBUS, Ohio, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Davenport Aviation anunció la exitosa conclusión de las pruebas Virtus First Shot el mes pasado en el oeste de Texas, lo que marca un hito importante en el desarrollo del sistema de armas modulares Virtus y la primera prueba armamentística de la plataforma Virtus H125. La campaña incluyó múltiples lanzamientos exitosos de cohetes, validando oficialmente a Virtus como una configuración AS350/H125 probada y armada.

El disparo exitoso confirmó la integridad estructural, la integración del sistema y la viabilidad operativa de Virtus en el fuselaje AS350/H125. Con estos resultados, Davenport Aviation ha demostrado una configuración armada totalmente funcional y lista para la misión capaz de apoyar las operaciones militares y de seguridad modernas.

"Este fue un hito crítico para Davenport Aviation y el equipo de Virtus", dijo Rob McMillin, vicepresidente de aeronaves y sistemas de aeronaves de Davenport Aviation. "Completar nuestra campaña de prueba First Shot valida la ingeniería detrás del sistema y demuestra que el H125 puede operar de manera segura y efectiva en una configuración armada".

Virtus es el primer sistema de armas modular del mundo desarrollado específicamente para la familia AS350/H125, que permite a los operadores configurar rápidamente una sola aeronave para múltiples perfiles de misión. Las instalaciones y eliminaciones se pueden completar en menos de una hora, lo que permite transiciones sin problemas entre roles.

Diseñado para la adaptabilidad de múltiples misiones, Virtus admite armamento configurable que va desde miniguns en vaina y cohetes no guiados hasta municiones guiadas de precisión y efectos lanzados desde el aire. El sistema también integra sensores EO/IR, opciones de armas de puerta, polipastos, reflectores, capacidad de carga, protección balística y flotadores de emergencia, que apoyan el reconocimiento armado, ISR, operaciones especiales, búsqueda y rescate, extinción de incendios, ayuda humanitaria y misiones CASEVAC/MEDEVAC.

"El éxito de First Shot confirma lo que nos propusimos construir: un verdadero avión multimisión que brinde a los operadores flexibilidad sin el costo y la complejidad de las plataformas de ataque tradicionales", dijo Chris Arnold, Director de Ventas Gubernamentales de Davenport Aviation. "Virtus permite a los operadores globales satisfacer las cambiantes demandas de la misión con un solo helicóptero rentable".

Davenport Aviation extiende su agradecimiento a XP Services, Moog Inc. y Ember Solutions por su colaboración en el logro de este hito.

Basada en la plataforma comprobada AS350/H125, Virtus permite a los operadores modernizar las flotas existentes al tiempo que reduce los costos de adquisición, las cargas de capacitación y los gastos del ciclo de vida.

Para más información, visite www.davenportaviation.com/virtus.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2920431/Davenport_Aviation_Logo.jpg

FUENTE Davenport Aviation