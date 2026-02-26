Davenport Aviation réussit le "premier tir" de Virtus, validant la plate-forme AS350/H125 dotée d'armes

COLUMBUS, Ohio, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Davenport Aviation a annoncé l'achèvement réussi des essais Virtus First Shot le mois dernier dans l'ouest du Texas, marquant une étape importante dans le développement du système d'armement modulaire Virtus et le premier essai armé de la plate-forme Virtus H125. La campagne a comporté plusieurs lancements de fusées réussis, validant officiellement Virtus en tant que configuration d'AS350/H125 éprouvée et militarisée.

Ce tir réussi a confirmé l'intégrité structurelle, l'intégration du système et la viabilité opérationnelle de Virtus sur la cellule de l'AS350/H125. Grâce à ces résultats, Davenport Aviation a fait la démonstration d'une configuration armée entièrement fonctionnelle et prête à l'emploi, capable de soutenir les opérations militaires et de sécurité modernes.

"Il s'agit d'une étape cruciale pour Davenport Aviation et l'équipe Virtus", a déclaré Rob McMillin, vice-président des avions et des systèmes aéronautiques chez Davenport Aviation. "L'achèvement de notre campagne d'essais First Shot valide l'ingénierie qui sous-tend le système et prouve que le H125 peut fonctionner de manière sûre et efficace dans une configuration d'armement".

Virtus est le premier système d'armement modulaire au monde développé spécifiquement pour la famille AS350/H125, permettant aux opérateurs de configurer rapidement un seul avion pour de multiples profils de mission. Les installations et les déménagements peuvent être réalisés en moins d'une heure, ce qui permet de passer d'un rôle à l'autre en toute transparence.

Conçu pour s'adapter à de multiples missions, Virtus prend en charge un armement configurable allant des miniguns embarqués et des roquettes non guidées aux munitions guidées de précision et aux effets lancés par voie aérienne. Le système intègre également des capteurs EO/IR, des options de canon de porte, des treuils, des projecteurs, une capacité de chargement, une protection balistique et des flotteurs d'urgence, afin de soutenir les missions de reconnaissance armée, d'ISR, d'opérations spéciales, de recherche et de sauvetage, de lutte contre les incendies, d'aide humanitaire et de CASEVAC/MEDEVAC.

"Le succès de First Shot confirme ce que nous avions entrepris de construire : un véritable avion multi-missions qui offre aux opérateurs une certaine flexibilité sans les coûts et la complexité des plateformes d'attaque traditionnelles", a déclaré Chris Arnold, directeur des ventes aux gouvernements chez Davenport Aviation. "Virtus permet aux opérateurs mondiaux de répondre à l'évolution des missions avec un seul hélicoptère rentable.

Davenport Aviation remercie XP Services, Moog Inc. et Ember Solutions pour leur collaboration dans la réalisation de cette étape.

Construit sur la plate-forme AS350/H125 éprouvée, Virtus permet aux opérateurs de moderniser les flottes existantes tout en réduisant les coûts d'acquisition, les charges de formation et les dépenses liées au cycle de vie.

Pour plus d'informations, consultez le site www.davenportaviation.com/virtus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920431/Davenport_Aviation_Logo.jpg