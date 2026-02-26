Компания Davenport Aviation успешно завершила испытания «First Shot» системы Virtus, подтвердив готовность платформы вооружения AS350/H125

КОЛУМБУС, штат Огайо, 26 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Davenport Aviation объявила об успешном завершении в прошлом месяце испытаний «First Shot» системы Virtus в западном Техасе, что стало важной вехой в разработке модульной системы вооружения Virtus и первым испытанием платформы Virtus H125. В рамках кампании было выполнено несколько успешных пусков ракет, что официально подтвердило готовность Virtus к использованию в вооруженной конфигурации вертолета AS350/H125.

Успешные стрельбы подтвердили конструктивную целостность, системную интеграцию и эксплуатационную жизнеспособность системы Virtus на корпусе вертолета AS350/H125. Эти результаты позволили Davenport Aviation продемонстрировать полностью функциональную, готовую к выполнению миссий вооруженную конфигурацию, способную поддерживать современные военные операции и операции по обеспечению безопасности.

«Это стало важной вехой для Davenport Aviation и команды Virtus, — сказал Роб Макмиллин (Rob McMillin), вице-президент по воздушным судам и авиационным системам Davenport Aviation. — Завершение нашей кампании испытаний "First Shot" подтверждает готовность инженерного проекта системы и доказывает, что вертолет H125 может безопасно и эффективно работать в вооруженной конфигурации».

Virtus представляет собой первую в мире модульную систему вооружения, разработанную специально для семейства вертолетов AS350/H125, которая позволяет операторам быстро менять конфигурацию одного воздушного судна в соответствии с разными профилями миссий. Установку и демонтаж системы можно выполнить менее чем за час, что обеспечивает беспрепятственный переход от одной роли к другой.

Разработанная для многоцелевой адаптации система Virtus поддерживает варианты вооружения с изменяемой конфигурацией — от контейнерных скорострельных минипушек и неуправляемых ракет до высокоточных управляемых боеприпасов и воздушных пусков. Система также включает электро-оптические и инфракрасные датчики, опции с дверным пулеметом, подъемники, прожекторы, грузовые возможности, баллистическую защиту и аварийные поплавки, обеспечивающие поддержку вооруженной разведки, «сбора информации, наблюдения и разведки» (ISR), специальных операций, поисково-спасательных операций, пожаротушения, гуманитарной помощи и миссий по эвакуации раненых и медицинской эвакуации.

«Успех испытаний First Shot подтверждает то, что мы намеревались построить, — настоящее многоцелевое воздушное судно, обеспечивающее операторам гибкость без лишних затрат и сложности традиционных атакующих платформ, — сказал Крис Арнольд (Chris Arnold), директор по государственным продажам в Davenport Aviation. — Система Virtus позволяет глобальным операторам удовлетворять растущие требования миссий с помощью одного экономичного вертолета».

Компания Davenport Aviation выражает признательность компаниям XP Services, Moog Inc. и Ember Solutions за их сотрудничество в достижении этой вехи.

Построенная на проверенной платформе AS350/H125 система Virtus позволяет операторам модернизировать существующий парк машин, одновременно снижая затраты на закупку, обучение и расходы на протяжении жизненного цикла.

Подробнее смотрите на веб-сайте www.davenportaviation.com/virtus.

