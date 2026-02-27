Davenport Aviation تُتم بنجاح اختبار «First Shot» لنظام Virtus وتؤكد صلاحية منصة AS350/H125 المسلحة

كولومبوس، أوهايو, 27 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Davenport Aviation عن الانتهاء بنجاح من اختبار «First Shot» لنظام Virtus الشهر الماضي في غرب تكساس، وهو ما يمثل إنجازًا رئيسيًا في تطوير نظام سلاح Virtus المعياري وأول اختبار مسلح لمنصة Virtus H125. تضمنت الحملة العديد من عمليات إطلاق الصواريخ الناجحة، وهو ما اعتمد Virtus رسميًا كتشكيل مسلح مثبت الكفاءة لطائرة AS350/H125.

أكد الإطلاق الناجح سلامة البنية الهيكلية وتكامل النظام والجدوى التشغيلية لـ Virtus على هيكل الطائرة AS350/H125. وبناءً على هذه النتائج، أثبتت Davenport Aviation جاهزية تشكيل مسلح متكامل للمهام، قادرًا على دعم العمليات العسكرية والأمنية الحديثة.

قال Rob McMillin، نائب رئيس الطائرات وأنظمة الطائرات في :Davenport Aviation «كان هذا إنجازًا حاسمًا لـ Davenport Aviation وفريق Virtus». وأضاف: «إن إكمال حملة اختبار First Shot الخاصة بنا يؤكد الهندسة الكامنة وراء النظام ويثبت أن H125 يمكن أن تعمل بأمان وفعالية في تشكيل مسلح».

يُعد Virtus أول نظام سلاح معياري في العالم يُطوَّر خصيصًا لعائلة AS350/H125، مما يسمح للمشغلين بتهيئة طائرة واحدة بسرعة لملفات وسيناريوهات مهام متعددة. ويمكن إكمال عمليات التركيب والإزالة في أقل من ساعة، مما يتيح انتقالات سلسة بين الأدوار.

صُمم Virtus لتوفير قابلية عالية للتكيف مع المهام المتعددة، ويدعم تشكيلات تسليح متعددة تتراوح من الرشاشات الصغيرة المثبتة في حواضن والصواريخ غير الموجهة إلى الذخائر الموجهة بدقة والقدرات المطلقة جوًا. كما يدمج النظام مستشعرات EO/IR، وخيارات رشاشات الأبواب الجانبية، والرافعات، وكشافات البحث، وسعة حمولة محسنة، والحماية الباليستية، والعوامات الطارئة، ويدعم مهام الاستطلاع المسلح وISR والعمليات الخاصة والبحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق وتقديم المساعدات الإنسانية وCASEVAC/MEDEVAC.

صرح Chris Arnold، مدير المبيعات الحكومية لدى :Davenport Aviation «يؤكد نجاح First Shot أننا حققنا ما شرعنا في بنائه، وهو طائرة متعددة المهام بحق تمنح المشغلين المرونة دون تكلفة وتعقيد منصات الهجوم التقليدية». واستطرد قائلاً: «يسمح Virtus للمشغلين العالميين بتلبية متطلبات المهام المتطورة باستخدام مروحية واحدة فعالة من حيث التكلفة».

تتقدم Davenport Aviation بخالص تقديرها لـ XP Services و.Moog Inc وEmber Solutions لتعاونهم في تحقيق هذا الإنجاز.

بُني Virtus على منصة AS350/H125 المجربة، ويمكّن المشغلين من تحديث الأساطيل الحالية مع تقليل تكاليف الشراء وأعباء التدريب ونفقات دورة الحياة.

