Davenport Aviation úspešne dokončila prvé testovanie systému Virtus „First Shot" projektu Virtus a overila tak bojovú platformu AS350/H125
Feb 26, 2026, 14:49 ET
COLUMBUS, Ohio, 26. február 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Davenport Aviation oznámila úspešné dokončenie testovania systému Virtus First Shot, ktoré prebehlo minulý mesiac v západnom Texase. Predstavuje to významný míľnik vo vývoji modulárneho bojového systému Virtus a prvý test bojovej platformy Virtus H125. Kampaň zahŕňala viacero úspešných odpálení rakiet, čím sa Virtus oficiálne potvrdil ako osvedčená bojová konfigurácia AS350/H125.
Úspešné odpálenie potvrdilo štrukturálnu integritu, systémovú integráciu a prevádzkovú životaschopnosť systému Virtus na draku AS350/H125. Vďaka týmto výsledkom predviedla spoločnosť Davenport Aviation plne funkčnú, bojaschopnú konfiguráciu, ktorá dokáže podporovať moderné vojenské a bezpečnostné operácie.
„Išlo o kritický míľnik pre spoločnosť Davenport Aviation a tím Virtus," povedal Rob McMillin, viceprezident pre lietadlá a letecké systémy v spoločnosti Davenport Aviation. „Dokončenie našej testovacej kampane First Shot potvrdzuje technickú vyspelosť systému, a dokazuje, že H125 môže bezpečne a efektívne fungovať v bojovej konfigurácii."
Virtus je prvý modulárny zbraňový systém na svete vyvinutý špeciálne pre rad lietadiel AS350/H125, ktorý umožňuje operátorom rýchlo konfigurovať jedno lietadlo pre viacero typov misií. Inštaláciu a demontáž je možné dokončiť za menej ako hodinu, čo umožňuje plynulý prechod medzi úlohami.
Systém Virtus, navrhnutý tak, aby sa prispôsobil rôznym misiám, podporuje konfigurovateľnú výzbroj od podvozkových minigunov a neriadených rakiet až po presne navádzanú muníciu a zbrane odpaľované zo vzduchu. Systém má zároveň senzory EO/IR, možnosti paľby z dverí, navijáky, svetlomety, možnosti prepravy nákladu, balistickú ochranu a núdzové plaváky. Podporuje ozbrojený prieskum, ISR (spravodajstvo, sledovanie a prieskum), špeciálne operácie, pátranie a záchranu, hasenie požiarov, humanitárnu pomoc a misie CASEVAC/MEDEVAC.
„Úspech akcie First Shot potvrdzuje to, čo sme si predsavzali – vytvoriť skutočné viacúčelové lietadlo, ktoré poskytuje operátorom flexibilitu bez nákladov a zložitosti tradičných útočných platforiem," povedal Chris Arnold, riaditeľ predaja pre vládne inštitúcie v spoločnosti Davenport Aviation. „Virtus umožňuje globálnym operátorom spĺňať premenlivé požiadavky misií pomocou jediného nákladovo efektívneho vrtuľníka."
Spoločnosť Davenport Aviation vyjadruje uznanie spoločnostiam XP Services, Moog Inc. a Ember Solutions za spoluprácu pri dosiahnutí tohto míľnika.
Systém Virtus, postavený na osvedčenej platforme AS350/H125, umožňuje prevádzkovateľom modernizovať existujúce flotily a zároveň znižovať náklady na obstarávanie, záťaž spojenú so školením aj náklady na životný cyklus.
Viac informácií nájdete na stránke www.davenportaviation.com/virtus.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2920431/Davenport_Aviation_Logo.jpg
