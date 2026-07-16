De circuitos permanentes a circuitos de rua, a Geely Cyan Racing conquista a quinta vitória do Kumho FIA TCR World Tour 2026

VILA REAL, Portugal, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- As etapas europeias do Kumho FIA TCR World Tour 2026 foram concluídas em Vila Real, onde a Geely Cyan Racing garantiu sua quinta vitória da temporada e assumiu a liderança do Campeonato de Equipes. O piloto francês Yann Ehrlacher venceu a Corrida 1, enquanto os outros três pilotos terminaram entre os quatro primeiros.

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Durante as etapas europeias, a equipe competiu em Misano, Ricardo Tormo, Paul Ricard e Vila Real, enfrentando uma ampla variedade de desafios na pista, desde trechos a toda velocidade e longos trechos de alta velocidade até curvas técnicas. O Geely Preface TCR mostrou-se altamente competitivo em diferentes circuitos, apoiado por seu chassi desenvolvido por ele mesmo, sistema de suspensão e trem motriz, com a Geely Cyan Racing mantendo uma vantagem de 56 pontos no campeonato de equipes. Santiago Urrutia lidera o Campeonato de Pilotos, enquanto Yann Ehrlacher é o quarto. Thed Björk e Ma Qinghua ficam em sexto e sétimo lugares, respectivamente. Por meio da competição no automobilismo, a equipe continua demonstrando as capacidades de engenharia da Geely e apoiando ainda mais seu desenvolvimento global.

Além da pista, a expansão global da Geely continua acelerando. No primeiro semestre de 2026, a Geely alcançou vendas globais de 1.100.373 unidades. Em apenas 45 dias, a marca entrou em sete mercados europeus, incluindo Alemanha, Espanha, Holanda e França. Enquanto isso, o Geely STARRAY EM-i tornou-se o SUV PHEV mais vendido da Austrália em maio. Sustentando esse impulso estão as capacidades globais integradas da Geely em P&D, produtos, serviços e desenvolvimento de marcas. Apoiada por um portfólio diversificado de sedãs e SUVs, cinco regiões de testes na Ásia, Europa e além, e cinco centros de P&D em engenharia na China, Europa e Malásia, a Geely continua avançando na localização e no desenvolvimento tecnológico. Além disso, as iniciativas globais da Geely para clientes, incluindo GEELY•GO e GEELY Care+, fortalecem a confiança na marca. Prêmios internacionais como o Automotive News PACE Award e o Red Dot Product Design Award reforçam ainda mais a influência da marca. Juntos, esses esforços apoiam o crescimento global da Geely.

O Kumho FIA TCR World Tour 2026 chegará à China em outubro. A série seguirá para Chengdu e Zhuzhou antes de concluir com o episódio final da temporada em Macau. Trazendo uma valiosa experiência de suas etapas europeias, a Geely Cyan Racing competirá em circuitos chineses e continuará fortalecendo a presença global da Geely no automobilismo. A equipe também mostrará suas capacidades de engenharia nas pistas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005909/image2.jpg

FONTE Geely Auto