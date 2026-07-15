- Desde circuitos permanentes hasta circuitos urbanos, Geely Cyan Racing consigue su quinta victoria en el Kumho FIA TCR World Tour 2026

VILA REAL, Portugal, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Las rondas europeas del Kumho FIA TCR World Tour 2026 concluyeron en Vila Real, donde Geely Cyan Racing se ha hecho con su quinta victoria de la temporada y se colocó líder del Campeonato de Equipos. El piloto francés Yann Ehrlacher ganó la Carrera 1, mientras que los otros tres pilotos terminaron entre los cuatro primeros.

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Durante las rondas europeas, el equipo compitió en Misano, Ricardo Tormo, Paul Ricard y Vila Real, enfrentándose a una amplia gama de desafíos en pista, desde tramos a toda velocidad y largas secciones de alta velocidad hasta curvas técnicas. El Geely Preface TCR demostró ser altamente competitivo en diferentes circuitos, gracias a su chasis, sistema de suspensión y tren motriz de desarrollo propio, con Geely Cyan Racing liderando la clasificación del Campeonato de Equipos con 56 puntos de ventaja. Santiago Urrutia encabeza el Campeonato de Pilotos, mientras que Yann Ehrlacher ocupa el cuarto lugar. Thed Björk y Ma Qinghua se ubican sexto y séptimo respectivamente. A través de la competición en el automovilismo, el equipo continúa demostrando las capacidades de ingeniería de Geely y apoyando aún más su desarrollo global.

Más allá de las pistas de carreras, la expansión global de Geely continúa acelerándose. En el primer semestre de 2026, Geely alcanzó ventas globales de 1.100.373 unidades. En tan solo 45 días, la marca entró en siete mercados europeos, incluyendo Alemania, España, Países Bajos y Francia. Mientras tanto, el Geely STARRAY EM-i se convirtió en el SUV híbrido enchufable más vendido de Australia en mayo. Este impulso se sustenta en las capacidades globales integradas de Geely en I+D, productos, servicios y desarrollo de marca. Respaldada por una cartera diversa de sedanes y SUV, cinco regiones de pruebas en Asia, Europa y otros lugares, y cinco centros de I+D de ingeniería en China, Europa y Malasia, Geely continúa impulsando la localización y el desarrollo tecnológico. Además, las iniciativas globales de Geely para el cliente, como GEELY•GO y GEELY Care+, fortalecen la confianza en la marca. Premios internacionales como el Automotive News PACE Award y el Red Dot Product Design Award refuerzan aún más la influencia de la marca. En conjunto, estos esfuerzos respaldan el crecimiento global de Geely.

El Kumho FIA TCR World Tour 2026 llegará a China este octubre. La serie pasará por Chengdu y Zhuzhou antes de concluir con la gran final en Macao. Con la valiosa experiencia adquirida en las rondas europeas, Geely Cyan Racing competirá en circuitos chinos y seguirá fortaleciendo la presencia global de Geely en el automovilismo. El equipo también demostrará sus capacidades de ingeniería en pista.

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