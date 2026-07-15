常設サーキットからストリートサーキットまで、Geely Cyan Racingが2026年クムホFIA TCRワールドツアーで5勝目を挙げた

ポルトガル、ヴィラ・レアル、2026年7月15日 /PRNewswire/ -- 2026年クムホFIA TCRワールドツアー（2026 Kumho FIA TCR World Tour）のヨーロッパラウンドがヴィラ・レアルで幕を閉じ、Geely Cyan Racingが今シーズン5勝目を挙げ、チーム選手権の首位に立ちました。フランスのドライバー、Yann Ehrlacherがレース1で優勝し、他の3人のドライバーもトップ4入りを果たしました。

ヨーロッパラウンドを通じて、チームはミサノ、リカルド・トルモ、ポール・リカール、ヴィラ・レアルでレースに臨み、全開区間や長い高速区間からテクニカルなコーナーに至るまで、さまざまなコース上の難所に立ち向かいました。Geely Preface TCRは、自社開発のシャシー、サスペンションシステム、パワートレインに支えられ、さまざまなサーキットで高い競争力を発揮しています。Geely Cyan Racingは、チーム選手権で56ポイントのリードを保っています。Santiago Urrutiaがドライバーズ選手権の首位に立っており、Yann Ehrlacherは4位につけています。Thed BjörkとMa Qinghuaは、それぞれ6位と7位につけています。モータースポーツの競技を通じて、チームはGeelyのエンジニアリング能力を継続的に示し、同社のグローバルな発展をさらに後押ししています。

レース場の枠を超えて、Geelyのグローバル展開は加速し続けています。2026年上半期、Geelyの世界販売台数は1,100,373台に達しました。わずか45日間で、同ブランドはドイツ、スペイン、オランダ、フランスを含む欧州の7つの市場に進出しました。一方、5月には、Geelyの「STARRAY EM-i」がオーストラリアで最も売れたPHEV SUVとなりました。この勢いを支えているのは、Geelyが研究開発、製品、サービス、ブランド開発の各分野にわたって持つ統合的なグローバル能力です。セダンやSUVなど多彩なラインナップ、アジア、ヨーロッパをはじめとする世界各地の5つの試験地域、そして中国、ヨーロッパ、マレーシアにある5つの技術研究開発センターを基盤として、Geelyは現地化と技術開発を推進し続けています。さらに、GEELY • GOやGEELY Care+を含むGeelyのグローバルな顧客向け取り組みは、ブランドへの信頼を強化しています。Automotive News誌のPACE賞やレッドドット・プロダクトデザイン賞（Red Dot Product Design Award）といった国際的な賞の受賞は、同ブランドの影響力をさらに強めています。こうした取り組みが相まって、Geelyのグローバルな成長を支えています。

2026年クムホFIA TCRワールドツアー（2026 Kumho FIA TCR World Tour）は、今年10月に中国で開催されます。シリーズは成都、株洲へと舞台を移し、マカオでのシーズン最終戦をもって幕を閉じます。欧州ラウンドで得た貴重な経験を活かし、Geely Cyan Racingは中国のサーキットで戦い、Geelyのモータースポーツにおけるグローバルな存在感を引き続き高めていきます。また、チームはサーキットでそのエンジニアリング能力も披露します。

SOURCE Geely Auto