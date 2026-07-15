Von permanenten Rennstrecken bis hin zu Stadtkursen: Geely Cyan Racing sichert sich den fünften Sieg in der Kumho FIA TCR World Tour 2026

VILA REAL, Portugal, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Europa-Runden der Kumho FIA TCR World Tour 2026 gingen in Vila Real zu Ende, wo sich Geely Cyan Racing den fünften Saisonsieg sicherte und die Führung in der Teamwertung übernahm. Der französische Fahrer Yann Ehrlacher gewann das erste Rennen, während die anderen drei Fahrer unter den ersten Vier landeten.

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Im Verlauf der europäischen Rennen trat das Team in Misano, auf dem Ricardo-Tormo-Circuit, in Paul Ricard und in Vila Real an und sah sich dabei einer Vielzahl von Herausforderungen auf der Strecke gegenüber – von Vollgaspassagen und langen Hochgeschwindigkeitsabschnitten bis hin zu technischen Kurven. Der Geely Preface TCR erwies sich auf den verschiedenen Rennstrecken als äußerst konkurrenzfähig, unterstützt durch sein selbst entwickeltes Fahrwerk, das Federungssystem und den Antriebsstrang, wobei Geely Cyan Racing einen Vorsprung von 56 Punkten in der Teamwertung hält. Santiago Urrutia führt die Fahrerwertung an, während Yann Ehrlacher Vierter ist. Thed Björk und Ma Qinghua belegen den sechsten bzw. siebten Platz. Durch den Motorsport demonstriert das Team weiterhin die technischen Fähigkeiten von Geely und unterstützt damit dessen globale Entwicklung.

Auch abseits der Rennstrecke schreitet die globale Expansion von Geely weiter voran. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Geely einen weltweiten Absatz von 1.100.373 Einheiten. Innerhalb von nur 45 Tagen trat die Marke in sieben europäische Märkte ein, darunter Deutschland, Spanien, die Niederlande und Frankreich. Unterdessen wurde der Geely STARRAY EM-i im Mai zum meistverkauften PHEV-SUV in Australien. Grundlage für diese Dynamik sind Geelys integrierte globale Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produkte, Dienstleistungen und Markenentwicklung. Gestützt auf ein vielfältiges Portfolio an Limousinen und SUVs, fünf Testregionen in Asien, Europa und darüber hinaus sowie fünf Forschungs- und Entwicklungszentren in China, Europa und Malaysia treibt Geely die Lokalisierung und Technologieentwicklung weiter voran. Darüber hinaus stärken Geelys globale Kundeninitiativen, darunter GEELY •GO und GEELY Care+, das Vertrauen in die Marke. Internationale Auszeichnungen wie der „Automotive News PACE Award" und der „Red Dot Product Design Award" stärken den Einfluss der Marke zusätzlich. Gemeinsam unterstützen diese Bemühungen das globale Wachstum von Geely.

Die „2026 Kumho FIA TCR World Tour" kommt im Oktober dieses Jahres nach China. Die Serie macht Station in Chengdu und Zhuzhou, bevor sie mit dem Saisonfinale in Macau endet. Mit wertvollen Erfahrungen aus den europäischen Rennen wird Geely Cyan Racing auf chinesischen Rennstrecken antreten und Geelys globale Präsenz im Motorsport weiter stärken. Das Team wird zudem seine technischen Fähigkeiten auf der Rennstrecke unter Beweis stellen.

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