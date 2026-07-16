상설 코스부터 도심 서킷까지, 지리 시안 레이싱 2026 금호 FIA TCR 월드 투어 시즌 5승 달성

빌라헤알, 포르투갈 2026년 7월 16일 /PRNewswire/ -- 2026 금호 FIA TCR 월드 투어(2026 Kumho FIA TCR World Tour)의 유럽 라운드가 빌라헤알에서 막을 내린 가운데, 지리 시안 레이싱(Geely Cyan Racing)이 시즌 5번째 우승을 차지하고 팀 챔피언십 선두에 올랐다. 프랑스 출신 드라이버 얀 에를라셰(Yann Ehrlacher)가 레이스 1에서 우승했으며, 나머지 세 드라이버도 모두 상위 4위 안에 들었다.

유럽 라운드 기간에 팀은 미사노, 리카르도 토르모, 폴 리카르, 빌라헤알에서 경기를 치르며 전속력 주행 구간부터 긴 고속 구간, 테크니컬 코너까지 다양한 트랙 조건에 대응했다. Geely Preface TCR은 지리가 자체 개발한 섀시, 서스펜션 시스템, 파워트레인을 기반으로 서로 다른 서킷에서 뛰어난 경쟁력을 입증했다. 지리 시안 레이싱은 팀 챔피언십 순위에서 56점 차로 선두를 달리고 있다. 산티아고 우루티아(Santiago Urrutia)가 드라이버 챔피언십 1위, 얀 에를라셰가 4위에 올라 있으며, 테드 비요르크(Thed Björk)와 마칭화(Ma Qinghua)가 각각 6위와 7위를 기록했다. 팀은 모터스포츠 경기를 통해 지리의 엔지니어링 역량을 지속해서 입증하는 동시에 회사의 글로벌 성장을 뒷받침하고 있다.

트랙 밖에서도 지리의 글로벌 확장은 계속 가속화되고 있다. 지리는 2026년 상반기 전 세계에서 110만 373대의 판매 실적을 달성했다. 불과 45일 만에 독일, 스페인, 네덜란드, 프랑스를 포함한 유럽 7개 시장에 진출했다. 한편 Geely STARRAY EM-i는 지난 5월 호주에서 가장 많이 판매된 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 스포츠유틸리티차량(SUV)에 올랐다. 이 같은 성장세의 기저에는 연구개발(R&D), 제품, 서비스, 브랜드 개발 전반에 걸친 지리의 통합 글로벌 역량이 자리 잡고 있다. 지리는 다양한 세단 및 SUV 포트폴리오와 아시아, 유럽 등에 시험 지역 5곳, 중국, 유럽, 말레이시아에 엔지니어링 R&D 센터 5곳을 바탕으로 현지화와 기술 개발을 지속해서 추진하고 있다. 이와 함께 GEELY•GO와 GEELY Care+를 비롯한 글로벌 고객 프로그램을 통해 브랜드 신뢰도를 높이고 있다. 오토모티브 뉴스 페이스 어워드(Automotive News PACE Award)와 레드닷 제품 디자인상(Red Dot Product Design Award) 등 국제적 수상을 통해서도 브랜드 영향력을 더욱 강화하고 있다. 이 같은 노력에 힘입어 지리의 글로벌 성장은 큰 탄력을 받고 있다.

2026 금호 FIA TCR 월드 투어는 오는 10월 중국에서 열린다. 대회는 청두와 주저우를 거쳐 마카오에서 시즌 최종전을 치른다. 지리 시안 레이싱은 유럽 라운드에서 축적한 값진 경험을 바탕으로 중국 서킷에서 경기에 나서며 지리의 글로벌 모터스포츠 입지를 계속 강화할 예정이다. 또한 트랙 위에서 엔지니어링 역량도 선보일 계획이다.

SOURCE Geely Auto