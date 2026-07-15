จากสนามแข่งถาวรสู่สนามแข่งบนท้องถนน Geely Cyan Racing คว้าชัยชนะครั้งที่ 5 ในศึก 2026 Kumho FIA TCR World Tour

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Geely Auto

15 Jul, 2026, 14:58 CST

วีลา เรอัล, โปรตุเกส, 15 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ศึกการแข่งขัน 2026 Kumho FIA TCR World Tour สนามยุโรปปิดฉากลงที่เมืองวีลา เรอัล โดย Geely Cyan Racing คว้าชัยชนะครั้งที่ 5 ของฤดูกาล พร้อมขึ้นนำในตารางคะแนนประเภททีม โดย Yann Ehrlacher นักแข่งชาวฝรั่งเศสคว้าแชมป์การแข่งขัน Race 1 ขณะที่นักแข่งอีก 3 คนของทีมต่างจบการแข่งขันในสี่อันดับแรก

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(PRNewsfoto/Geely Auto)
(PRNewsfoto/Geely Auto)

ตลอดการแข่งขันสนามยุโรป ทีมลงแข่งในสนาม Misano, Ricardo Tormo, Paul Ricard และ Vila Real ซึ่งมีลักษณะสนามที่หลากหลาย ทั้งช่วงทางตรงที่ใช้ความเร็วสูง ช่วงทางตรงยาว และโค้งเทคนิคที่ท้าทาย โดย Geely Preface TCR แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่โดดเด่นในทุกสนาม ด้วยแชสซี ระบบกันสะเทือน และระบบส่งกำลังที่พัฒนาขึ้นเอง ส่งผลให้ Geely Cyan Racing นำเป็นจ่าฝูงในตารางคะแนนประเภททีมด้วยคะแนนนำ 56 คะแนน ด้านตารางคะแนนประเภทนักแข่ง Santiago Urrutia รั้งอันดับ 1 ขณะที่ Yann Ehrlacher อยู่ในอันดับ 4 ส่วน Thed Björk และ Ma Qinghua อยู่อันดับ 6 และ 7 ตามลำดับ ทีมยังคงใช้เวทีการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตเพื่อแสดงศักยภาพด้านวิศวกรรมของ Geely และสนับสนุนการขยายธุรกิจในตลาดโลก

นอกเหนือจากสนามแข่ง Geely ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทมียอดจำหน่ายทั่วโลก 1,100,373 คัน ภายในเวลาเพียง 45 วัน แบรนด์ได้เข้าสู่ตลาดยุโรป 7 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี สเปน เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส เป็นต้น ขณะเดียวกัน Geely STARRAY EM-i ยังครองตำแหน่งรถ SUV ประเภท PHEV ที่มียอดขายสูงสุดในออสเตรเลียประจำเดือนพฤษภาคม ความสำเร็จดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศักยภาพระดับโลกของ Geely ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ และการสร้างแบรนด์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งรถซีดานและ SUV ศูนย์ทดสอบ 5 แห่งในเอเชีย ยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม 5 แห่งในจีน ยุโรป และมาเลเซีย เพื่อผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแต่ละตลาด นอกจากนี้ โครงการดูแลลูกค้าระดับโลกอย่าง GEELY•GO และ GEELY Care+ ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ ขณะที่รางวัลระดับนานาชาติ เช่น Automotive News PACE Award และ Red Dot Product Design Award ยิ่งตอกย้ำอิทธิพลของแบรนด์ในระดับโลก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของ Geely

การแข่งขัน 2026 Kumho FIA TCR World Tour จะเดินทางมาจัดที่ประเทศจีนในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะจัดการแข่งขันที่ เฉิงตู และ จูโจว ก่อนปิดฤดูกาลด้วยสนามสุดท้ายที่ มาเก๊า Geely Cyan Racing จะนำประสบการณ์จากการแข่งขันในยุโรปมาลงแข่งขันบนสนามในจีน พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของ Geely ในวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก และแสดงศักยภาพด้านวิศวกรรมผ่านการแข่งขันในสนามต่อไป

SOURCE Geely Auto

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