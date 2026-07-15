Geely Cyan Racing raih kemenangan kelima dalam Kumho FIA TCR World Tour 2026, dari litar kekal ke litar jalan raya

VILA REAL, Portugal, 15 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pusingan Eropah Kumho FIA TCR World Tour 2026 berakhir di Vila Real dengan Geely Cyan Racing meraih kemenangan kelima musim ini serta mengambil alih pendahuluan dalam Kejuaraan Berpasukan. Pelumba Perancis, Yann Ehrlacher, memenangi Perlumbaan 1, manakala tiga lagi pelumba pasukan itu menamatkan perlumbaan dalam kelompok empat terbaik.

Sepanjang pusingan Eropah, pasukan itu bersaing di Misano, Ricardo Tormo, Paul Ricard dan Vila Real, berdepan pelbagai cabaran litar yang merangkumi laluan berkelajuan maksimum, seksyen berkelajuan tinggi yang panjang serta selekoh teknikal. Geely Preface TCR membuktikan daya saingnya di pelbagai jenis litar, disokong oleh casis, sistem suspensi dan rangkaian kuasa yang dibangunkan sendiri, sekali gus membolehkan Geely Cyan Racing mendahului kedudukan Kejuaraan Berpasukan dengan kelebihan 56 mata. Santiago Urrutia kini mendahului Kejuaraan Pelumba, manakala Yann Ehrlacher berada di tempat keempat. Thed Björk dan Ma Qinghua masing-masing berada di kedudukan keenam dan ketujuh. Melalui persaingan sukan permotoran ini, pasukan tersebut terus mempamerkan keupayaan kejuruteraan Geely serta menyokong pengembangan global syarikat.

Di luar litar perlumbaan, pengembangan global Geely terus dipercepatkan. Pada separuh pertama 2026, Geely mencatatkan jualan global sebanyak 1,100,373 unit. Dalam tempoh hanya 45 hari, jenama itu memasuki tujuh pasaran Eropah, termasuk Jerman, Sepanyol, Belanda dan Perancis. Sementara itu, Geely STARRAY EM-i muncul sebagai SUV PHEV paling laris di Australia pada Mei. Momentum ini disokong oleh keupayaan global bersepadu Geely merangkumi penyelidikan dan pembangunan (R&D), produk, perkhidmatan serta pembangunan jenama. Dengan portfolio sedan dan SUV yang pelbagai, lima kawasan ujian di Asia, Eropah dan rantau lain, serta lima pusat R&D kejuruteraan di China, Eropah dan Malaysia, Geely terus memajukan usaha penyetempatan dan pembangunan teknologi. Selain itu, inisiatif pelanggan global Geely, termasuk GEELY•GO dan GEELY Care+, terus memperkukuh kepercayaan terhadap jenama ini. Pengiktirafan antarabangsa seperti Automotive News PACE Award dan Red Dot Product Design Award turut mengukuhkan lagi pengaruh jenama tersebut. Kesemua usaha ini menyokong pertumbuhan global Geely.

Kumho FIA TCR World Tour 2026 akan tiba di China pada Oktober ini. Siri perlumbaan ini akan berlangsung di Chengdu dan Zhuzhou sebelum menutup tirainya dengan perlumbaan akhir musim di Macau. Berbekalkan pengalaman berharga daripada pusingan Eropah, Geely Cyan Racing akan bersaing di litar-litar di China sambil terus memperkukuh kehadiran global Geely dalam arena sukan permotoran. Pasukan ini juga akan terus mempamerkan keupayaan kejuruteraannya di litar perlumbaan.

SOURCE Geely Auto