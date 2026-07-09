GEELY CONQUISTA TRÊS PÓDIOS NA FIA TCR EM PAUL RICARD, REFORÇANDO SUA EXPANSÃO NA EUROPA

LE CASTELLET, França, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Geely Cyan Racing conquistou três pódios na 3ª etapa do Kumho FIA TCR World Tour 2026, no Circuito Paul Ricard, na França, com Santiago Urrutia mantendo a liderança no campeonato de pilotos. Testado pelo calor extremo do verão no circuito FIA Grau 1, o Geely Preface TCR apresentou um ritmo consistente: Yann Ehrlacher ficou em segundo lugar na Corrida 1, enquanto Ma Qinghua e Urrutia conquistaram um pódio duplo na Corrida 2.

Da pista à estrada: sinergias entre CMA e engenharia

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No cerne do desempenho da equipe está o Geely Preface TCR, construído com base na Arquitetura Modular Compacta (CMA) de nível internacional da Geely e desenvolvido com base na comprovada experiência em automobilismo. A plataforma CMA demonstrou excelente durabilidade em meio ao calor intenso do verão em Paul Ricard, resistindo às rigorosas exigências em termos de controle térmico e confiabilidade geral. Os dados de desempenho em pista poderiam contribuir para o desenvolvimento da produção em série da Geely, promovendo uma transferência de tecnologia do automobilismo para os veículos de uso geral.

Presença estratégica: fomentando a penetração no mercado europeu

Aproveitando esse momento, a Geely Auto acelerou significativamente sua expansão na Europa durante o primeiro semestre de 2026, posicionando o continente como um mecanismo fundamental para seu crescimento global. Demonstrando notável agilidade operacional, a empresa conseguiu entrar com sucesso em sete mercados europeus, incluindo Alemanha, Espanha, Países Baixos e França, em 45 dias.

Para manter essa presença no mercado, modelos de destaque como o Geely E5 (EX5) e o Geely STARRAY EM-i já foram lançados em mais de 20 países europeus. A Geely consolidou seu ecossistema comercial ao estabelecer parcerias estratégicas de distribuição com os principais grupos de concessionárias de automóveis em Portugal, na Áustria e na Suíça.

O pensamento de longo prazo na prática: fortalecimento das capacidades locais

Seguindo uma filosofia de visão de longo prazo, a Geely se concentra no desenvolvimento de alta qualidade e mutuamente benéfico com parceiros europeus. Esse compromisso é lastreado por pesados investimentos em infraestrutura, incluindo um novo centro de distribuição de peças de reposição em Amsterdã, na Holanda, que estabelece uma rede logística que atende à Holanda, à França e a outros países.

Dinâmica de crescimento global: posição de inovador global reforçada

Os avanços na Europa refletem a dinâmica mais ampla de crescimento global da Geely. No primeiro semestre de 2026, a empresa registrou vendas internacionais recordes de 474.228 unidades — um aumento de 158% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que já supera o total de vendas internacionais de todo o ano de 2025.

O automobilismo de ponta serve como um ponto de referência confiável para a Geely conquistar reconhecimento técnico em mercados maduros. Ao implementar uma estratégia integrada que combina tecnologia comprovada em competições, portfólios de produtos competitivos e capacidades operacionais localizadas, a empresa está evoluindo rumo à globalização de toda a cadeia de valor.

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FONTE Geely Auto