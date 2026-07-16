Desde circuitos permanentes hasta circuitos urbanos, Geely Cyan Racing consigue su quinta victoria en el Kumho FIA TCR World Tour 2026

VILA REAL, Portugal, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Las pruebas europeas del Kumho FIA TCR World Tour 2026 concluyeron en Vila Real, donde Geely Cyan Racing logró su quinta victoria de la temporada y se situó a la cabeza del campeonato de equipos. El piloto francés Yann Ehrlacher ganó la carrera 1, mientras que los otros tres pilotos terminaron entre los cuatro primeros.

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A lo largo de las pruebas europeas, el equipo compitió en Misano, Ricardo Tormo, Paul Ricard y Vila Real, donde compitió en diferentes desafíos en circuito, desde tramos a toda velocidad y largos tramos de alta velocidad hasta curvas técnicas. El Geely Preface TCR demostró ser muy competitivo en diferentes circuitos, gracias a su chasis, sus sistemas de suspensión y propulsión, todos ellos desarrollados por la propia marca. El equipo Geely Cyan Racing cuenta con una ventaja de 56 puntos en la clasificación del campeonato de equipos. Santiago Urrutia encabeza el campeonato de pilotos, mientras que Yann Ehrlacher ocupa el cuarto puesto. Thed Björk y Ma Qinghua ocupan el sexto y el séptimo puesto, respectivamente. Mediante las competiciones de automovilismo, el equipo continúa demostrando las capacidades de ingeniería de Geely y contribuye aún más a su desarrollo a nivel mundial.

Más allá de los circuitos, la expansión mundial de Geely continúa en franca aceleración. Durante la primera mitad de 2026, Geely alcanzó un total de ventas a nivel mundial de 1.100.373 unidades. En tan solo 45 días consiguió ingresar con éxito en siete mercados europeos, entre ellos Alemania, España, Países Bajos y Francia. Mientras tanto, en mayo el STARRAY EM-i de Geely se convirtió en el SUV híbrido enchufable más vendido de Australia. Este impulso se sustenta en las capacidades globales integradas de Geely en materia de investigación y desarrollo (I+D), productos, servicios y desarrollo de marca. Geely cuenta con el respaldo de una variedad de automóviles tipo sedán y SUV, cinco regiones de pruebas distribuidas por Asia, Europa y otros lugares y cinco centros de I+D de ingeniería en China, Europa y Malasia y continúa impulsando la localización y el desarrollo tecnológico. Además, las iniciativas para clientes a nivel mundial de Geely, como GEELY•GO y GEELY Care+, refuerzan la confianza en la marca. Premios internacionales como el PACE Award de Automotive News y el Red Dot Product Design Award refuerzan aún más la influencia de la marca. Juntas, estas iniciativas contribuyen al crecimiento de Geely a nivel mundial.

El Kumho FIA TCR World Tour 2026 se celebrará en China en octubre próximo. La serie se desplazará a Chengdu y Zhuzhou antes de concluir con la última prueba de la temporada en Macao. Con el aporte de la valiosa experiencia adquirida en sus giras por Europa, Geely Cyan Racing competirá en los circuitos chinos y seguirá reforzando la presencia mundial de Geely en el mundo del automovilismo. Además, el equipo pondrá de manifiesto sus capacidades de ingeniería en los circuitos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005909/image2.jpg

FUENTE Geely Auto