DeepL é o tradutor automático mais utilizado por empresas de serviços linguísticos em 2024

As ferramentas de IA linguística estão revolucionando o setor, aumentando a eficiência, reduzindo custos e impulsionando o crescimento, e o DeepL tem se destacado do Google, da Microsoft e de outros competidores como a ferramenta mais utilizada.

COLÔNIA, Alemanha, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O DeepL, empresa líder mundial em IA linguística, é o tradutor automático mais utilizado pelas empresas de serviços linguísticos, segundo o relatório 2024 ALC Industry Report, publicado pela Association of Language Companies (ALC) e pela Slator. O crescimento exponencial do DeepL, que já atende a mais de 100.000 clientes dos setores público e privado no mundo inteiro, e seu posicionamento como líder de mercado evidenciam a importância crescente das soluções de tradução baseadas em IA para indústrias como serviços linguísticos, manufatura, jurídico, de saúde e outros.

"Esse marco importante é resultado da precisão e da segurança da plataforma especializada em IA linguística do DeepL, que conquistou a confiança de empresas do mundo inteiro para seus projetos críticos de tradução. É também uma prova do impacto positivo que nossas soluções têm sobre a otimização de custos, a eficiência e o crescimento dos negócios", comenta Jarek Kutylowski, CEO e fundador do DeepL. "Considerando a crescente popularidade da inteligência artificial nos serviços linguísticos, ser o parceiro de IA linguística preferido do setor é uma honra para nós. Isso reflete nosso comprometimento com o objetivo de oferecer ferramentas de IA especializadas para tradução e criação de conteúdo de ponta e líderes na indústria.

Para a última edição do relatório da ALC, foram entrevistadas 127 empresas prestadoras de serviços de idiomas de 28 países*. Os resultados destacam o papel cada vez mais relevante da tradução automática para as empresas que prestam serviços linguísticos em áreas como saúde, direito e educação.

As principais conclusões do relatório incluem:

O DeepL é o tradutor automático mais utilizado entre as empresas prestadoras de serviços linguísticos, tendo sido usado por 82% delas em 2024, superando de longe empresas como Google (46%), Microsoft (32%) e Amazon AWS (17%).

A adoção do DeepL cresceu significativamente nos últimos 12 meses, passando do terceiro lugar em 2023 para o primeiro em 2024.

, passando do terceiro lugar em 2023 para o primeiro em 2024. O crescimento reflete o interesse cada vez maior por inteligência artificial no setor como um todo: 75% dos entrevistados afirmaram ter sido consultados pelos clientes sobre essas tecnologias nos últimos seis meses.

O relatório revelou ainda que 40% das empresas entrevistadas consideram que oferecer serviços adicionais de IA é vital para manter a competitividade, sendo que uma em cada três delas pretende introduzir novos serviços nos próximos três anos. Os principais fatores para essa adoção acelerada incluem avanços notáveis na tecnologia de IA generativa e LLM, um aumento da priorização dos serviços de tradução por parte dos executivos, a crescente demanda dos clientes, bem como a maior produtividade, com a redução de custos e do tempo de execução das tarefas.

"É impressionante que uma empresa especializada em IA linguística como o DeepL tenha ultrapassado gigantes da tecnologia como o Google e a AWS como o principal fornecedor de tradução automática entre as empresas de serviços linguísticos pesquisadas pela Slator em nome da ALC. Com a aceleração da adoção da IA e o reconhecimento da IA linguística como um dos principais geradores de valor, isso mostra que empresas ágeis e focadas podem superar concorrentes de peso, impactando áreas estratégicas", afirma Anna Wyndham, diretora de pesquisa da Slator.

Desde sua criação em 2017, o DeepL se tornou o provedor de IA linguística preferido por empresas de vários setores, incluindo serviços de tradução, manufatura, jurídico, varejo, saúde, tecnologia e serviços profissionais. Sua plataforma de IA especializada em idiomas tornou-se um investimento essencial para as empresas internacionais, ajudando a superar desafios linguísticos associados a temas estratégicos, que vão de comunicação interna e atendimento ao cliente até expansão internacional. Os recursos avançados de tradução e escrita do DeepL têm um importante diferencial: seus modelos de IA são especializados e adaptados especificamente para contextos de linguagem e idiomas gerando traduções mais precisas em vários segmentos, e reduzindo o risco de incoerências e desinformações. Comunicar-se com precisão é fundamental, especialmente no âmbito corporativo. Por essa razão, os modelos especializados de IA são a solução mais confiável e preferida pelas empresas internacionais.

A plataforma de IA linguística do DeepL é capaz de reduzir custos e otimizar processos. Um estudo da Forrester realizado em 2024 apontou que o uso do DeepL proporcionou um ROI de 345% para as empresas analisadas, reduzindo o tempo de tradução em 90% e a carga de trabalho de tradução em 50%. Esses resultados refletem, em nossa opinião, o valor estratégico da plataforma para organizações que buscam aumentar a receita e acelerar a expansão internacional.

Saiba mais sobre o DeepL e como ele pode transformar seus negócios aqui.

Sobre o DeepL

O DeepL tem a missão de derrubar barreiras linguísticas para empresas no mundo inteiro. Mais de 100.000 empresas e instituições governamentais, bem como milhões de pessoas em 228 mercados, confiam na plataforma de IA linguística do DeepL para obter traduções naturais e melhorar a escrita. Desenvolvida com a segurança corporativa em mente, a IA especializada do DeepL tem sido utilizada por empresas no mundo inteiro para transformar a comunicação empresarial, expandir mercados e aumentar a produtividade. Fundado em 2017 pelo CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, o DeepL conta hoje com mais de 900 dedicados funcionários e com o apoio de investidores de renome internacional, incluindo Benchmark, IVP e Index Ventures.

*A edição de 2024 do relatório da Association of Language Companies (ALC) e da Slator baseia-se em uma pesquisa realizada entre 17 de junho e 29 de julho de 2024 com 127 empresas prestadoras de serviços linguísticos de 28 países.

