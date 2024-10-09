DeepL, dil hizmeti şirketleri arasında 2024'ün Dünyada En Çok Kullanılan Makine Çevirisi Sağlayıcısı oldu

Dil yapay zekası araçları sektörü dönüştürüyor, verimliliği artırıyor, maliyeti düşürüyor ve büyümeyi hızlandırıyor - DeepL; Google, Microsoft ve diğerlerinden daha fazla tercih ediliyor

KÖLN, Almanya, 9 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Önde gelen küresel dil yapay zekası şirketi DeepL, Association of Language Companies (ALC) ve Slator tarafından hazırlanan 2024 ALC Sektör Anketi raporunda küresel dil hizmeti şirketleri arasında en çok kullanılan makine çevirisi (MT) sağlayıcısı seçildi. Şu anda dünya çapında 100.000'den fazla işletme ve resmi kuruma hizmet sunan DeepL'in pazar liderliğine yükselmesi ve katlanarak büyümeye devam etmesi; dil hizmetleri, üretim, hukuk, sağlık ve daha birçok farklı sektörü dönüştürme noktasında yapay zeka destekli çeviri çözümlerinin artan önemini vurguluyor.

"Bu heyecan verici dönüm noktası, dünya genelinde şirketler tarafından kritik çeviri projelerinde güvenle kullanılan DeepL'in dil yapay zekası platformunun doğruluğunu ve güvenilirliğini vurguluyor. Aynı zamanda bu şirketlerin maliyet tasarrufuna, verimliliğine ve büyümesine olumlu etki ettiğimizi de kanıtlıyor." diyen DeepL CEO'su ve kurucusu Jarek Kutylowski şöyle devam ediyor: "Dil hizmetlerinde yapay zeka kullanımının arttığı bu dönemde sektörün bir numaralı dil yapay zekası ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Çeviri, AI destekli içerik oluşturma ve daha fazlası için son teknolojiye sahip özel araçlar sunmaya devam edeceğiz."

Yeni ALC raporunda 28 farklı ülkeden 127 dil hizmeti şirketiyle (LSC) anket yapılmıştır*. Anketlerden edinilen sonuçlar dil hizmeti şirketleri tarafından sağlık, hukuk ve eğitim gibi kilit sektörlere sunulan hizmetlerde makine çevirisinin artan rolünün altını çiziyor.

Rapordaki temel bulgular:

DeepL 2024 yılında dil hizmeti şirketlerinin en çok kullandığı makine çevirisi sağlayıcısı oldu. Google (%46), Microsoft (%32) ve Amazon AWS (%17) gibi sağlayıcılara kıyasla bu şirketlerin %82'si DeepL'in teknolojisini tercih etti.

Google (%46), Microsoft (%32) ve Amazon AWS (%17) gibi sağlayıcılara kıyasla bu şirketlerin %82'si DeepL'in teknolojisini tercih etti. Son 12 ayda çok daha fazla ilgi gören DeepL 2023'te üçüncü sıradayken 2024'te en iyi sağlayıcı konumuna yükseldi.

2023'te üçüncü sıradayken 2024'te en iyi sağlayıcı konumuna yükseldi. DeepL'in yakaladığı bu büyüme, sektör genelinde yapay zekaya gösterilen ilginin altını çiziyor. Bunun doğal bir sonucu olarak dil hizmeti şirketlerinin %75'i son altı ayda müşterilerden yapay zekayla ilgili yoğun talepler alıyor.

ALC raporu ayrıca dil hizmeti şirketlerinin %40'ının rekabette kalmak için ek yapay zeka hizmetleri sunmanın çok önemli olduğunu düşündüğünü ve üçte birinin önümüzdeki üç yıl içinde yeni hizmetler sunmayı planladığını ortaya koydu. Hızı giderek artan bu benimsemenin temel itici güçleri arasında üretken yapay zeka ve LLM teknolojisindeki kayda değer gelişmeler, yöneticiler tarafından dil hizmetlerine daha fazla öncelik verilmesi, artan müşteri talebi ve maliyet, zaman ve üretkenlik kazanımları yer alıyor.

"DeepL gibi uzman bir dil yapay zeka şirketinin ALC adına Slator tarafından ankete katılan dil hizmeti şirketleri arasında en iyi makine çevirisi sağlayıcısı olarak Google ve AWS gibi teknoloji devlerini geride bırakması dikkat çekici bir gelişme." diyen Slator Araştırma Yöneticisi Anna Wyndham şöyle devam ediyor: "Yapay zekayı benimseme hızı arttıkça ve dil yapay zekası önemli bir değer faktörü haline geldikçe bu değişim çevik ve odaklı şirketlerin kritik alanlarda etki yaratarak büyük rakiplerini geride bırakabileceğini gösteriyor."

DeepL, 2017'deki kuruluşundan bu yana dil hizmetleri, üretim, hukuk, perakende, sağlık, teknoloji ve profesyonel hizmetler dahil birçok sektörde şirketlerin dil yapay zekası alanında bir numaralı tercihi haline geldi. Şirketin özel dil yapay zekası platformu, günümüzde küresel şirketler için kritik bir yatırım haline geldi ve şirket içi iletişimden müşteri hizmetlerine ve uluslararası pazar genişlemesine kadar çeşitli iletişim zorluklarına çözüm üretme hedefiyle ilerliyor. DeepL'in son teknoloji çeviri ve yazma çözümleri, genel amaçlı yapay zeka sistemlerinin aksine dil için özel olarak tasarlanmış yapay zeka modelleriyle çalışmaktadır. Bu sayede çeşitli kullanım durumlarında daha hassas çeviriler yaparken yanlış çeviri ve yanlış anlaşılma riskini de azaltmaktadır. Kurumsal alanda çeviri ve yazıda doğruluk çok önemli olduğu için yapay zeka modelleri, dil zorluklarını aşma konusunda en çok güvenilen ve tercih edilen çözüm haline gelmiştir.

DeepL'in dil yapay zekası platformunun önemli oranda maliyet tasarrufu ve verimlilik sağladığı da kanıtlanmıştır. 2024'te Forrester tarafından yürütülen bir çalışma , bir yandan DeepL kullanımının küresel şirketlere %345 yatırım getirisi sağladığını, çeviri süresini %90 oranında kısalttığını ve iş yükünde de %50 azalma sağladığını ortaya koyuyor ve bize göre DeepL'in platformunun yeni pazarlara daha hızlı ve büyük ölçekte girip gelirini yükseltmek isteyen şirketlere sunabileceği katkının altını çiziyor.

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DeepL hakkında

DeepL dünyanın her yerinde işletmelerin önüne çıkan dil engellerini yıkma misyonuyla hareket ediyor. 100.000'den fazla işletme ve resmi kurumun yanı sıra 228 küresel pazardaki milyonlarca insan, konuşma doğallığında çeviri yapmak ve daha güzel yazmak için DeepL'in Language AI platformunu kullanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler iş iletişimini geliştirmek, yeni pazarlara açılmak ve üretkenliği artırmak için DeepL'in kurumsal güvenlik dikkate alınarak tasarlanmış ve dile özel olarak ayarlanmış yapay zeka çözümlerinden yararlanıyor. 2017 yılında CEO Jaroslaw (Jarek) Kutylowski tarafından kurulan ve bugün 900'den fazla çalışana sahip olan DeepL; Benchmark, IVP ve Index Ventures gibi dünyaca ünlü yatırımcılar tarafından destekleniyor.

*Association of Language Companies (ALC) ve Slator tarafından hazırlanan 2024 raporu, 17 Haziran - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında 28 farklı ülkeden 127 dil hizmeti şirketiyle yapılan anketlere dayanmaktadır.

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