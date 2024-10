DeepL è il traduttore automatico più utilizzato al mondo nel 2024 dai fornitori di servizi linguistici

L'IA linguistica sta trasformando il settore, aumentando l'efficienza, riducendo i costi e guidando la crescita delle aziende, e DeepL ha un tasso di impiego di gran lunga superiore a quello di Google, Microsoft e altri ancora.

COLONIA, Germania, 9 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Il nuovo report ALC Industry Survey del 2024, condotto dall'Association of Language Companies (ALC) e Slator, afferma che DeepL, leader globale dell'IA linguistica, è il traduttore automatico più utilizzato al mondo dalle aziende che forniscono servizi linguistici. L'ascesa dell'azienda verso la leadership di mercato, unita alla sua crescita esponenziale che ha raggiunto 100 000 clienti aziendali e governativi in tutto il mondo, evidenzia l'importanza delle soluzioni di traduzione basate sull'intelligenza artificiale nella trasformazione di settori come quello linguistico, manifatturiero, legale, sanitario e molti altri.

"Questo straordinario traguardo evidenzia la precisione e l'affidabilità della piattaforma di DeepL, specializzata in IA linguistica, a cui aziende in tutto il mondo si affidano per i loro progetti di traduzione più importanti. È anche dimostrazione del nostro impatto positivo sul risparmio, sull'efficienza e sulla crescita del business dei nostri clienti", spiega Jarek Kutylowski, amministratore delegato e fondatore di DeepL. "Con la crescente popolarità dell'IA nei servizi linguistici, è un onore essere riconosciuti come il servizio preferito dalle aziende del settore e ci impegniamo a fornire strumenti specializzati e all'avanguardia per la traduzione, la creazione di contenuti guidati dall'IA e molto altro ancora."

Il recente rapporto dell'ALC (Association of Language Companies) ha intervistato 127 fornitori di servizi linguistici in 28 paesi.* I risultati sottolineano il ruolo sempre più fondamentale della traduzione automatica nei servizi offerti da queste aziende a settori come quello sanitario, legale e dell'istruzione.

I punti salienti dello studio dimostrano che:

DeepL è il traduttore automatico più utilizzato dai fornitori di servizi linguistici: l'82% di queste aziende ha utilizzato infatti la tecnologia di DeepL nel 2024 , superando di gran lunga i colossi del settore come Google (46%), Microsoft (32%) e Amazon AWS (17%).

, superando di gran lunga i colossi del settore come Google (46%), Microsoft (32%) e Amazon AWS (17%). DeepL ha guadagnato molta popolarità negli ultimi 12 mesi , passando da essere il terzo fornitore di IA linguistica nel 2023 al primo nel 2024.

, passando da essere il terzo fornitore di IA linguistica nel 2023 al primo nel 2024. Tale successo è in linea con la crescente attenzione all'IA nel settore linguistico. Infatti, negli ultimi sei mesi il 75% dei fornitori di servizi linguistici è stato contattato dai propri clienti per avere più informazioni sull'utilizzo dell'IA.

Il report ALC ha inoltre rivelato che il 40% di queste aziende considera l'offerta di servizi aggiuntivi di IA cruciale per mantenere la competitività, e una su tre prevede di introdurre nuovi servizi nei prossimi tre anni. Tra i fattori chiave di questa accelerazione nell'impiego dell'IA vi sono i notevoli progressi dell'IA generativa e della tecnologia LLM, l'aumento della priorità dei servizi linguistici a livello dirigenziale, la crescente domanda dei clienti e l'efficienza in termini di costi, tempi e produttività.

"È sorprendente che un'azienda specializzata in IA linguistica come DeepL abbia superato colossi tecnologici come Google e AWS e sia diventata il primo fornitore di traduzione automatica utilizzato dalle aziende di servizi linguistici intervistate da Slator per conto dell'ALC. Mentre l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aumenta sempre di più e l'IA linguistica diventa un fattore chiave, questo cambiamento suggerisce che le aziende dinamiche e precise possono superare i concorrenti più grandi fornendo un impatto in aree critiche", afferma Anna Wyndham, Head of Research di Slator.

Fin dalla sua nascita nel 2017, DeepL è diventato ben presto il fornitore di IA linguistica di fiducia per aziende in tutto il mondo nei settori più disparati, tra cui quello manifatturiero, legale, retail, sanitario, tecnologico e dei servizi professionali. La piattaforma di IA linguistica di DeepL si è rivelata un investimento fondamentale per le aziende internazionali, in grado di affrontare sfide linguistiche che spaziano dalla comunicazione interna all'assistenza clienti fino all'espansione nei mercati esteri. A differenza dei sistemi di IA generici, gli strumenti avanzati di traduzione e scrittura di DeepL si basano su modelli di elaborazione linguistica specializzati che non solo consentono di ottenere traduzioni più precise, ma che presentano anche un basso rischio di produrre le cosiddette allucinazioni o altre forme di disinformazione. Nella traduzione e nella scrittura professionale, d'altronde, l'accuratezza è fondamentale ed è questo che rende i modelli IA specializzati la soluzione più affidabile per affrontare le sfide linguistiche.

La piattaforma di IA linguistica di DeepL si è dimostrata in grado di diminuire le spese e ottimizzare la produttività. Da uno studio di Forrester del 2024 è infatti emerso che, utilizzando DeepL, alcune aziende internazionali non solo hanno raggiunto un ROI del 345%, ma hanno anche ridotto i tempi di traduzione del 90% e il carico di lavoro del 50%. La piattaforma di DeepL si è quindi rivelata un ottimo investimento per le aziende intervistate, che sono così riuscite a incrementare il proprio fatturato e a espandersi rapidamente in nuovi mercati.

Informazioni su DeepL

La missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende di tutto il mondo. Oltre 100 000 aziende, enti governativi e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL per tradurre con precisione e migliorare la scrittura. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni IA di DeepL permettono alle aziende di trasformare la comunicazione, espandere i mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 900 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

*Il report dell'Association of Language Companies (ALC) e Slator del 2024 si basa su un sondaggio condotto su 127 fornitori di servizi linguistici in 28 paesi, tra il 17 giugno e il 29 luglio 2024.

