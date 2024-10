DeepL zum meistgenutzten maschinellen Übersetzer bei Sprachdienstleistern gekürt

Das Unternehmen führt mit seinen KI–Sprachtools die diesjährige Liste der weltweit meistgenutzten Anbieter von maschinellen Übersetzungen an und überholt damit Google, Microsoft und andere Konkurrenten

KÖLN, Deutschland, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führendes Unternehmen für KI–Sprachtechnologie, wurde im „2024 ALC Industry Report", der von der Association of Language Companies (ALC) in Zusammenarbeit mit Slator herausgegeben wurde, zum meistgenutzten Anbieter maschineller Übersetzungen bei weltweit tätigen Sprachdienstleistern gekürt. DeepL hat sich längst als Marktführer etabliert und zählt inzwischen über 100.000 Unternehmen und Behörden weltweit zu seinem Kundenstamm. Das exponentielle Wachstum des Unternehmens unterstreicht die zunehmende Bedeutung von KI–gestützten Übersetzungslösungen für die Transformation verschiedener Branchen wie Sprachdienstleistungen, Fertigung, Recht, Gesundheitswesen und mehr.

„Dieser aufregende Meilenstein unterstreicht die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der spezialisierten KI–Sprachtechnologie von DeepL, auf die sich Unternehmen auf der ganzen Welt bei wichtigen Übersetzungsprojekten verlassen. Zudem ist diese Errungenschaft auch ein Beleg dafür, dass wir einen positiven Einfluss auf die Kosteneinsparungen, die Effizienz und das Wachstum unserer Kunden haben", so Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Angesichts der steigenden Beliebtheit von KI im Bereich der Sprachdienstleistungen fühlen wir uns sehr geehrt, der bevorzugte KI–Sprachtechnologie-Partner der Branche zu sein. Unser Ziel ist es, branchenführende, hochmoderne und spezialisierte KI–Tools für die Übersetzung von Texten, die Erstellung von Inhalten und vieles mehr anzubieten."

Für den neuen ALC–Bericht wurden 127 Sprachdienstleistungsunternehmen aus 28 Ländern befragt.* Die Ergebnisse unterstreichen die zunehmende Bedeutung von maschineller Übersetzung im Angebotsportfolio von Sprachdienstleistern für Schlüsselindustrien wie Recht, Bildung und das Gesundheitswesen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichtes im Überblick:

DeepL ist der meistgenutzte Anbieter maschineller Übersetzungen bei Sprachdienstleistern. Ganze 82 % von ihnen haben die Technologie von DeepL im Jahr 2024 eingesetzt, womit das Unternehmen selbst Tech–Giganten wie Google (46 %), Microsoft (32 %) und Amazon Web Services (AWS) (17 %) übertrifft.

womit das Unternehmen selbst Tech–Giganten wie Google (46 %), Microsoft (32 %) und Amazon Web Services (AWS) (17 %) übertrifft. DeepL hat seine Position in den letzten zwölf Monaten deutlich gestärkt und ist vom dritten Platz im Jahr 2023 zum Top–Anbieter im Jahr 2024 aufgestiegen.

und ist vom dritten Platz im Jahr 2023 zum Top–Anbieter im Jahr 2024 aufgestiegen. Dieses Wachstum unterstreicht das allgemein steigende Interesse an KI innerhalb der Branche. So erhielten 75 % der Sprachdienstleister in den vergangenen sechs Monaten proaktive Kundenanfragen zu KI.

Darüber hinaus sehen laut dem ALC–Bericht 40 % der Sprachdienstleister das Anbieten zusätzlicher KI–Dienste als entscheidend für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit an, wobei jedes dritte Unternehmen Pläne zur Einführung neuer Dienste innerhalb der nächsten drei Jahre verfolgt. Gründe für diese beschleunigten Initiativen sind unter anderem bemerkenswerte Fortschritte im Bereich der generativen KI und LLM-Technologie (Large Language Models), die zunehmende Priorisierung von Sprachdienstleistungen auf Führungsebene, die steigende Nachfrage auf Kundenseite sowie Kosten-, Zeit- und Produktivitätsvorteile.

„Es ist wirklich bemerkenswert, dass ein auf KI spezialisiertes Unternehmen wie DeepL selbst Tech–Giganten wie Google und AWS als Top–Anbieter für maschinelle Übersetzungen bei den von Slator im Auftrag der ALC befragten Sprachdienstleistern überholt hat. Angesichts der Tatsache, dass die Einführung von KI immer schneller voranschreitet und KI–Sprachtechnologie zu einem wichtigen Werttreiber wird, deutet diese Entwicklung darauf hin, dass agile, spezialisierte Unternehmen größere Konkurrenten ausstechen können, indem sie in wichtigen Bereichen den entscheidenden Mehrwert liefern", so Anna Wyndham, Head of Research bei Slator.

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich DeepL zum führenden Anbieter von KI–Sprachtechnologie für Unternehmen aus verschiedensten Branchen etabliert, darunter Sprachdienstleistungen, Fertigung, Recht, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Technologie und Fachdienstleistungen. Seine spezialisierte Plattform für KI–Sprachtechnologie ist für globale Unternehmen zu einer entscheidenden Investition geworden, um eine Vielzahl von Herausforderungen in Sachen Kommunikation zu bewältigen – von der internen Kommunikation über den Kundensupport bis hin zur Expansion auf dem internationalen Markt. Im Gegensatz zu allgemeinen KI–Systemen stützt sich die hochmoderne Übersetzungs- und Schreiblösung von DeepL auf KI–Modelle, die speziell auf Sprache und Kommunikation abgestimmt sind. Das Ergebnis sind präzisere Übersetzungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und ein geringeres Risiko von KI–Halluzinationen und Fehlinformationen. Beim Schreiben und Übersetzen in Unternehmen ist Genauigkeit absolut entscheidend. Deshalb sind spezialisierte KI–Modelle die zuverlässigste und bevorzugte Lösung, um Sprachbarrieren zu überwinden.

Mit der KI–Sprachtechnologie-Plattform von DeepL lassen sich zudem nachweislich erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen erzielen. Eine in diesem Jahr durchgeführte Studie von Forrester hat ergeben, dass globale Unternehmen durch den Einsatz von DeepL einen Return on Investment (ROI) von 345 % erzielen, die Übersetzungszeit um 90 % reduzieren und den Übersetzungsworkload um 50 % verringern konnten. Damit bietet DeepL eine leistungsfähige Plattform für Unternehmen, die ihren Umsatz steigern und neue Märkte schneller und in größerem Umfang erschließen möchten.

Weitere Informationen über DeepL und die Vorteile für Unternehmen sind auf dieser Seite verfügbar.

Über DeepL

DeepL unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 100.000 Unternehmen und Behörden sowie Millionen von Privatkunden in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL und profitieren von natürlich klingenden Übersetzungen und einer besseren Kommunikation. Die KI–Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu verbessern, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 900 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt.

* Der diesjährige von der Association of Language Companies (ALC) und Slator herausgegebene Branchenbericht basiert auf einer Umfrage unter 127 Sprachdienstleistern aus 28 Ländern, die zwischen dem 17. Juni und dem 29. Juli 2024 durchgeführt wurde.

