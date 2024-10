DeepL est le fournisseur de traduction automatique le plus utilisé au monde par les entreprises de services linguistiques en 2024

Les outils d'IA linguistique transforment l'industrie en favorisant l'efficacité, en réduisant les coûts et en stimulant la croissance, et DeepL affiche un taux d'utilisation bien supérieur à Google, Microsoft et d'autres fournisseurs de services.

COLOGNE, Allemagne, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, leader mondial de l'IA linguistique, a été désigné comme le fournisseur de traduction automatique le plus utilisé par les entreprises de services linguistiques du monde entier dans un nouveau rapport d'enquête sur l'industrie de l'ALC pour l'année 2024, réalisé par l'Association of Language Companies (ALC) et Slator. L'ascension de l'entreprise à la tête du marché, associée à sa croissance exponentielle (DeepL compte aujourd'hui parmi ses clients plus de 100 000 entreprises et administrations publiques dans le monde), souligne l'importance croissante des solutions de traduction IA dans la transformation des industries, notamment les services linguistiques, l'industrie manufacturière, le secteur juridique, la santé et bien d'autres encore.

« Cette avancée majeure vient confirmer la précision et la fiabilité de la plateforme d'IA linguistique spécialisée de DeepL, qui est utilisée par des entreprises du monde entier pour des projets de traduction cruciaux. Ce succès témoigne également de l'impact positif que nous avons sur la réduction des coûts, l'efficacité et la croissance de ces entreprises », a déclaré Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL. « Alors que l'IA gagne en popularité dans les services linguistiques, nous sommes honorés d'être le partenaire d'IA linguistique privilégié du secteur et nous nous engageons à fournir des outils spécialisés de pointe pour la traduction, la création de contenu par IA, et bien plus encore. »

Dans le cadre de ce nouveau rapport de l'ALC, 127 entreprises de services linguistiques de 28 pays* ont été interrogées. Les résultats soulignent le rôle croissant de la traduction automatique dans l'offre des entreprises de services linguistiques à des secteurs clés tels que la santé, le droit et l'éducation.

Voici les principales conclusions du rapport :

DeepL est le fournisseur de traduction automatique le plus utilisé par les entreprises de services linguistiques, avec 82 % d'entre elles utilisant sa technologie en 2024, dépassant de loin ses concurrents tels que Google (46 %), Microsoft (32 %) et Amazon AWS (17 %).

dépassant de loin ses concurrents tels que Google (46 %), Microsoft (32 %) et Amazon AWS (17 %). DeepL a enregistré une forte progression au cours des 12 derniers mois , passant de la troisième place en 2023 à la première place du classement des fournisseurs en 2024.

, passant de la troisième place en 2023 à la première place du classement des fournisseurs en 2024. Cette croissance reflète l'intérêt croissant porté à l'IA dans l'ensemble du secteur, où 75 % des entreprises de services linguistiques ont reçu des demandes proactives de clients concernant l'IA au cours des six derniers mois

Le rapport de l'ALC a également révélé que 40 % des entreprises de services linguistiques considèrent qu'il est indispensable d'offrir des services d'IA supplémentaires pour maintenir leur compétitivité, et qu'une entreprise sur trois prévoit d'introduire de nouveaux services au cours des trois prochaines années. Cette adoption accélérée s'explique par plusieurs facteurs : les avancées remarquables de l'IA générative et des technologies de LLM, l'attention accrue que les dirigeants portent aux services linguistiques, la demande croissante des clients, ainsi que les gains en termes de coûts, de temps et de productivité.

« Il est frappant qu'une entreprise spécialisée dans l'IA linguistique comme DeepL ait dépassé les géants de la technologie tels que Google et AWS, pour devenir le fournisseur de traduction automatique numéro un des entreprises de services linguistiques interrogées par Slator pour le compte de l'ALC. À l'heure où l'adoption de l'IA s'accélère et où l'IA linguistique s'impose comme un facteur de valeur clé, cette évolution suggère que les entreprises agiles et spécialisées peuvent devancer leurs concurrents plus importants en fournissant un impact réel dans des domaines essentiels », a déclaré Anna Wyndham, responsable de la recherche chez Slator.

Depuis ses débuts en 2017, DeepL est devenu le fournisseur d'IA linguistique de choix pour les entreprises de tous les secteurs : services linguistiques, industrie manufacturière, droit, vente, santé, technologie ou encore services professionnels. Sa plateforme spécialisée d'IA linguistique est maintenant un investissement incontournable pour les entreprises internationales, car elle permet de répondre à divers défis liés aux communications, qu'elles soient internes ou qu'elles relèvent de l'assistance client, ou encore du développement dans des marchés étrangers. Contrairement aux systèmes d'intelligence artificielle génériques, les solutions de traduction et de rédaction avancées de DeepL s'appuient sur des modèles d'IA spécialement conçus pour le traitement de la langue, ce qui permet d'obtenir des traductions plus précises pour toute une série de cas d'utilisation et de réduire le risque d'hallucinations et d'informations erronées. La traduction et la rédaction commerciales exigent une grande précision, ce qui fait des modèles d'IA spécialisés la solution la plus fiable et la plus prisée pour répondre aux défis linguistiques.

C'est prouvé : la plateforme d'IA linguistique de DeepL permet également de réduire les dépenses et de gagner en efficacité de façon significative. Une étude menée en 2024 par Forrester a montré que l'utilisation de DeepL a permis de générer un retour sur investissement de 345 % pour les entreprises internationales, en réduisant le temps consacré à la traduction de 90 % et la charge de travail de 50 %. Ces résultats soulignent à nos yeux le potentiel de cette plateforme pour les entreprises cherchant à accroître leurs revenus et à s'implanter dans de nouveaux marchés rapidement et à grande échelle.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

* Le rapport de 2024 réalisé par l'Association of Language Companies (ALC) et Slator est basé sur une enquête menée auprès de 127 entreprises de services linguistiques implantées dans 28 pays, entre le 17 juin et le 29 juillet 2024.

