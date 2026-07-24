Dois ex-alunos da Universidade de Pequim recebem a Medalha Fields, e 14 ex-alunos da PKU fazem discursos no ICM de 2026

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Peking University

24 jul, 2026, 12:02 GMT

PEQUIM, 24 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Congresso Internacional de Matemáticos (ICM) de 2026 foi aberto na Filadélfia, EUA, na manhã de 23 de julho (horário local). Os ex-alunos da Universidade de Pequim (PKU), Wang Hong e Deng Yu, foram agraciados com a Medalha Fields de 2026, uma das mais prestigiadas distinções da matemática, marcando um momento histórico para a Universidade de Pequim.

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Wang Hong (à direita) e Deng Yu (à esquerda) recebem as Medalhas Fields. (PRNewsfoto/Peking University)
Wang Hong (à direita) e Deng Yu (à esquerda) recebem as Medalhas Fields. (PRNewsfoto/Peking University)

A decisão de premiar o matemático foi anunciada oficialmente pela União Matemática Internacional (IMU), que concede a medalha a cada quatro anos a matemáticos com menos de 40 anos, reconhecendo a influência de seu trabalho atual e sua promessa de futuras realizações. Wang e Deng são dois dos quatro matemáticos agraciados com a honraria.

A premiação é histórica para a Universidade de Pequim, pois marca a primeira vez que dois ex-alunos da mesma turma — a de 2007 — ganham a medalha no mesmo ano.

Além dos prêmios, a PKU estabeleceu outro recorde pelo número de acadêmicos convidados a palestrar na conferência: 10 ex-alunos e 4 membros do corpo docente.

O reconhecimento de Wang também possui um significado especial. Ela se torna apenas a terceira mulher na história a receber a Medalha Fields, bem como a primeira mulher chinesa a conquistar essa honraria.

Wang é mais conhecida por seu trabalho com Joshua Zahl na demonstração da conjectura de Kakeya tridimensional. Esse problema de longa data, situado na interseção entre análise e geometria, desafiou os matemáticos por décadas e possui amplas conexões em diversas áreas da matemática.

Atualmente, ela é professora titular do Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Deng ingressou na Escola de Ciências Matemáticas da PKU em 2007, antes de prosseguir com seus estudos de graduação no MIT. Posteriormente, ele obteve o título de doutorado pela Universidade de Princeton e atualmente é professor na Universidade de Chicago.

Ao trabalhar com Ma Xiao e Zaher Hani, ele fez um grande avanço no sexto problema de Hilbert. Sua pesquisa estabeleceu um caminho matemático rigoroso que conecta a dinâmica de partículas microscópicas a equações cinéticas e de fluidos macroscópicas, abordando um desafio proposto pelo lendário matemático David Hilbert há mais de um século.

Wang e Deng seguiram caminhos diferentes na matemática, mas suas jornadas começaram na mesma turma da PKU. A crescente presença internacional dos matemáticos da PKU é evidenciada por suas conquistas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007663/image1.jpg

FONTE Peking University

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