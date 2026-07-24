Dva absolventi Pekingské univerzity získali Fieldsovu medaili. Na Mezinárodním matematickém kongresu 2026 vystoupí 14 zástupců Pekingské univerzity

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Peking University

Jul 24, 2026, 08:04 ET

PEKING, 24. července 2026 /PRNewswire/ -- Mezinárodní matematický kongres (ICM) 2026 byl zahájen 23. července dopoledne (místního času) ve Filadelfii v USA. Absolventi Pekingské univerzity (PKU) Wang Hong a Deng Yu byli odměněni Fieldsovou medailí za rok 2026, jedním z nejprestižnějších matematických ocenění, což představuje historický milník pro Pekingskou univerzitu.

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Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals.
Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals.

Rozhodnutí o udělení ocenění oficiálně oznámila Mezinárodní matematická unie (IMU), která medaili každé čtyři roky uděluje matematikům mladším 40 let jako uznání vlivu jejich dosavadní práce a slibného potenciálu pro budoucí úspěchy. Wangová a Deng jsou dva ze čtyř oceněných matematiků.

Tato ocenění mají pro Pekingskou univerzitu historický význam, neboť se jedná o první případ, kdy medaili v témže roce získali dva absolventi ze stejného ročníku – 2007.

Kromě těchto ocenění vytvořila PKU další rekord v počtu vědců pozvaných k přednáškám na konferenci – 10 absolventů a 4 členové akademického sboru.

Ocenění Wangové má také zvláštní význam. Stala se teprve třetí ženou v historii, která obdržela Fieldsovu medaili, a zároveň první Číňankou, jíž byla tato pocta udělena.

Wangová je nejznámější díky své spolupráci s Joshuou Zahlem na vyřešení trojrozměrné Kakeyovy domněnky. Tento dlouhodobý problém, který se nachází na pomezí analýzy a geometrie, představoval pro matematiky výzvu po celá desetiletí a má dalekosáhlé souvislosti napříč několika oblastmi matematiky.

V současné době působí jako profesorka s doživotním jmenováním na pařížském Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Deng nastoupil v roce 2007 na Fakultu matematických věd Pekingské univerzity (PKU), poté pokračoval v bakalářském studiu na MIT. Později získal doktorát na Princetonské univerzitě a nyní je profesorem na Chicagské univerzitě.

Ve spolupráci s Ma Xiao a Zaherem Hanim dosáhl Deng významného průlomu v řešení Hilbertova šestého problému. Jejich výzkum stanovil rigorózní matematický postup spojující dynamiku mikroskopických částic s makroskopickými kinetickými a fluidními rovnicemi, čímž se vypořádal s výzvou, kterou poprvé nastolil legendární matematik David Hilbert před více než stoletím.

Wangová a Deng se k matematice dostali různými cestami, ale jejich dráha začala ve stejném ročníku na PKU. Jejich úspěchy poukazují na rostoucí mezinárodní význam matematiků z PKU.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3007614/image1.jpg

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