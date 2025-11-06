Simpósio da Universidade de Pequim coloca a história da guerra da China em uma perspectiva global

Peking University

06 nov, 2025

PEQUIM, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Cerca de 100 acadêmicos ilustres se reuniram na Universidade de Pequim nos dias 2 e 3 de novembro para um simpósio acadêmico internacional que explora a história da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e a restauração de Taiwan à China a partir de uma perspectiva global.

A Universidade de Pequim organiza um simpósio que explora a história da Guerra de Resistência da China e da restauração de Taiwan de uma perspectiva global. (PRNewsfoto/Peking University)
O simpósio reuniu acadêmicos do continente chinês, Taiwan, Hong Kong e Macau, além de países como Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão. O objetivo era promover uma perspectiva acadêmica mais ampla e um diálogo mais profundo para redescobrir o significado global e o valor contemporâneo da guerra de resistência da China.

A cerimônia de abertura contou com palestrantes de instituições proeminentes. Eles incluíram Zhang Baijia, pesquisador do Instituto de História e Literatura do Partido Comunista do Comitê Central da China; Lu Fang-sang, pesquisador do Instituto de História Moderna da Academia Sinica em Taiwan; Hans van de Ven, professor visitante do Departamento de História da Universidade de Pequim, professor de História Chinesa Moderna da Universidade de Cambridge e membro da Academia Britânica; Liu Wei-kai, professor de história da Universidade de Chengchi em Taipei; e Weili Ye, professor de história da Universidade de Massachusetts em Boston.

Este simpósio compreendeu 20 sessões de painéis paralelos e uma mesa redonda, dando aos participantes uma oportunidade valiosa de se concentrar em tópicos relativos a vários aspectos da história da guerra. O caráter internacional e diversificado deste simpósio permitiu uma discussão aprofundada que transcendeu fronteiras e disciplinas, recontextualizando este período da história a partir de múltiplas perspectivas.

As áreas de discussão incluíram economia e finanças, assuntos militares, relações internacionais, cooperação internacional, ajuda e comunicação internacionais, academia e cultura, ideologias, direito e sociedade, experiências individuais, etc.

Por meio de intercâmbios acadêmicos aprofundados e discursos de abertura, este simpósio contribuiu para o desenvolvimento de uma narrativa mais autêntica, equilibrada e multidimensional da guerra de resistência da China. Também proporcionou uma oportunidade para os compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan terem um diálogo presencial, de modo a fortalecer a unidade e promover conjuntamente a grande causa da reunificação nacional.

Este ano marca o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Mundial Antifascista, bem como a restauração de Taiwan na China.

Por meio deste simpósio, a Universidade de Pequim tem como objetivo criar consenso e enriquecer o conhecimento sobre fatos históricos e fortalecer a coesão em todo o Estreito de Taiwan.

