- Dos exalumnos de la Universidad de Pekín reciben la Medalla Fields; 14 miembros de la Universidad de Pekín intervienen en el Congreso Internacional de Maestros de Pekín de 2026

PEKÍN, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La mañana del 23 de julio (hora local) se inauguró en Filadelfia, Estados Unidos, el Congreso Internacional de Matemáticos (ICM) de 2026. Los exalumnos de la Universidad de Pekín (PKU), Wang Hong y Deng Yu, recibieron la Medalla Fields 2026, uno de los galardones más prestigiosos en matemáticas, lo que supone un hito histórico para la Universidad de Pekín.

Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals.

La decisión sobre el premio fue anunciada oficialmente por la Unión Matemática Internacional (IMU), que otorga la medalla cada cuatro años a matemáticos menores de 40 años, en reconocimiento a la influencia de su trabajo actual y a su prometedor futuro. Wang y Deng son dos de los cuatro matemáticos galardonados.

Estos premios son históricos para la Universidad de Pekín, ya que marcan la primera vez que dos exalumnos de la misma promoción (2007) ganan la medalla en el mismo año.

Además de los premios, la Universidad de Pekín (PKU) estableció otro récord en cuanto al número de académicos invitados a hablar en la conferencia: 10 exalumnos y 4 miembros del profesorado.

El reconocimiento a Wang también tiene un significado especial. Se convierte en la tercera mujer en la historia en recibir la Medalla Fields, así como en la primera mujer china en recibir este honor.

Wang es más conocida por su trabajo con Joshua Zahl en la resolución de la conjetura tridimensional de Kakeya. Este problema de larga data, situado en la intersección del análisis y la geometría, había desafiado a los matemáticos durante décadas y tiene conexiones de gran alcance en diversas áreas de las matemáticas.

Actualmente es profesora titular en el Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Deng entró en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Pekín en 2007, antes de continuar sus estudios de pregrado en el MIT. Posteriormente, obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton y actualmente es profesor en la Universidad de Chicago.

En colaboración con Ma Xiao y Zaher Hani, Deng logró un importante avance en el sexto problema de Hilbert. Su investigación estableció un método matemático riguroso que conecta la dinámica de partículas microscópicas con las ecuaciones cinéticas y de fluidos macroscópicas, abordando un desafío propuesto por primera vez por el legendario matemático David Hilbert hace más de un siglo.

Wang y Deng siguieron caminos diferentes para llegar a las matemáticas, pero sus trayectorias comenzaron en la misma promoción de la Universidad de Pekín (PKU). Sus logros ponen de relieve la creciente presencia internacional de los matemáticos de la PKU.

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