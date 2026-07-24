Dwoje absolwentów Uniwersytetu Pekińskiego uhonorowanych Medalem Fieldsa, 14 przedstawicieli uczelni wystąpi na Międzynarodowym Kongresie Matematyków 2026

PEKIN, 24 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowy Kongres Matematyków 2026 (ICM) został zainaugurowany 23 lipca rano czasu lokalnego w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Absolwenci Uniwersytetu Pekińskiego (Peking University, PKU) Wang Hong i Deng Yu zostali uhonorowani Medalami Fieldsa 2026 - jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie matematyki - co stanowi historyczne osiągnięcie dla Uniwersytetu Pekińskiego.

Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals.

Decyzję o przyznaniu nagród oficjalnie ogłosiła Międzynarodowa Unia Matematyczna (IMU), która co cztery lata przyznaje Medal Fieldsa matematykom poniżej 40. roku życia, doceniając zarówno znaczenie ich dotychczasowych osiągnięć naukowych, jak i potencjał do dalszych wybitnych dokonań. Wang i Deng znaleźli się w gronie czworga tegorocznych laureatów.

Nagrody mają historyczne znaczenie dla Uniwersytetu Pekińskiego, ponieważ po raz pierwszy dwóch absolwentów tego samego rocznika - 2007 - otrzymało Medal Fieldsa w tym samym roku.

Oprócz sukcesów związanych z nagrodami PKU ustanowił także nowy rekord pod względem liczby naukowców zaproszonych do wygłoszenia referatów podczas kongresu - wśród prelegentów znalazło się 10 absolwentów oraz 4 członków kadry akademickiej uczelni.

Wyróżnienie przyznane Wang ma również szczególny wymiar. Została ona trzecią kobietą w historii uhonorowaną Medalem Fieldsa, a zarazem pierwszą Chinką, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie.

Wang jest najbardziej znana ze swoich badań prowadzonych wspólnie z Joshuą Zahlem, które przyniosły rozwiązanie trójwymiarowej hipotezy Kakeyi. Ten od dawna nierozwiązany problem, leżący na styku analizy matematycznej i geometrii, przez dziesięciolecia stanowił wyzwanie dla matematyków i ma istotne powiązania z wieloma dziedzinami matematyki.

Obecnie Wang jest profesorką na pełnym etacie w Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Deng rozpoczął studia na Wydziale Nauk Matematycznych Uniwersytetu Pekińskiego w 2007 roku, a następnie kontynuował studia licencjackie w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Princeton, a obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Chicagowskim.

Wspólnie z Ma Xiao i Zaherem Hanim Deng dokonał przełomu w badaniach nad szóstym problemem Hilberta. Ich prace wyznaczyły ścisłą matematyczną ścieżkę łączącą mikroskopową dynamikę cząstek z makroskopowymi równaniami kinetycznymi i hydrodynamicznymi, rozwiązując problem sformułowany ponad sto lat temu przez legendarnego matematyka Davida Hilberta.

Choć Wang i Deng obrali odmienne drogi rozwoju naukowego, ich przygoda z matematyką rozpoczęła się w tym samym roczniku Uniwersytetu Pekińskiego. Ich osiągnięcia podkreślają rosnącą międzynarodową pozycję matematyków związanych z PKU.

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