Hai cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh được trao huy chương Fields, 14 học giả PKU phát biểu tại ICM 2026

BẮC KINH, ngày 24 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đại hội Toán học Quốc tế (ICM) 2026 đã khai mạc tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào sáng 23 tháng 7 (giờ địa phương). Hai cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh (PKU) là Wang Hong và Deng Yu đã được trao huy chương Fields 2026, một trong những giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực toán học, đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với Đại học Bắc Kinh.

Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals. (PRNewsfoto/Peking University)

Quyết định trao huy chương Fields đã được Liên minh Toán học Quốc tế (IMU) chính thức công bố. Giải thưởng này được IMU trao bốn năm một lần cho các nhà toán học dưới 40 tuổi nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng của những công trình đã được công bố cũng như tiềm năng đạt được những thành tựu trong tương lai. Wang và Deng là hai trong số bốn nhà toán học được vinh danh.

Các giải thưởng này có ý nghĩa lịch sử đối với Đại học Bắc Kinh, khi đánh dấu lần đầu tiên hai cựu sinh viên cùng khóa 2007 giành được huy chương Fields trong cùng một năm.

Bên cạnh các giải thưởng trên, PKU cũng lập kỷ lục khác về số lượng học giả được mời phát biểu tại đại hội — 10 cựu sinh viên và 4 giảng viên.

Việc Wang được trao giải thưởng cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Bà trở thành người phụ nữ thứ ba trong lịch sử nhận huy chương Fields, đồng thời là người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên được trao vinh dự này.

Wang được biết đến nhiều nhất với công trình nghiên cứu cùng Joshua Zahl giải quyết giả thuyết Kakeya trong không gian ba chiều. Bài toán tồn tại lâu đời này, nằm ở giao điểm giữa giải tích và hình học, đã thách thức các nhà toán học trong nhiều thập kỷ và có mối liên hệ sâu rộng với nhiều lĩnh vực toán học khác nhau.

Bà hiện là giáo sư chính thức tại Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Deng theo học Trường Khoa học Toán học của Đại học Bắc Kinh vào năm 2007 trước khi tiếp tục chương trình đại học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Sau đó, ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Princeton và hiện là giáo sư tại Đại học Chicago.

Cùng với Ma Xiao và Zaher Hani, Deng đã đạt được một bước đột phá lớn trong nghiên cứu bài toán thứ sáu của Hilbert. Nghiên cứu của họ đã xây dựng một lộ trình toán học chặt chẽ kết nối động lực học hạt ở cấp độ vi mô với các phương trình động học và chất lưu ở cấp độ vĩ mô, qua đó giải quyết một thách thức do nhà toán học huyền thoại David Hilbert đặt ra lần đầu tiên cách đây hơn một thế kỷ.

Wang và Deng đã đi theo những con đường khác nhau trong lĩnh vực toán học, nhưng hành trình của họ đều bắt đầu từ cùng một khóa tại Đại học Bắc Kinh. Những thành tựu của hai nhà toán học nêu bật vị thế quốc tế ngày càng được củng cố của các nhà toán học Đại học Bắc Kinh.

SOURCE Peking University