Zwei Alumni der Peking-Universität mit der Fields-Medaille ausgezeichnet, 14 PKU-Angehörige sprechen auf dem ICM 2026

BEIJING, 24. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der Internationale Mathematikerkongress (ICM) 2026 wurde am Morgen des 23. Juli (Ortszeit) in Philadelphia (USA) eröffnet. Die Alumni der Peking-Universität (PKU) Wang Hong und Deng Yu wurden mit der Fields-Medaille 2026 ausgezeichnet – einer der renommiertesten Ehrungen in der Mathematik –, was einen historischen Meilenstein für die Peking-Universität darstellt.

Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals.

Die Vergabe der Auszeichnung wurde offiziell von der Internationalen Mathematischen Union (IMU) bekannt gegeben, die die Medaille alle vier Jahre an Mathematiker unter 40 Jahren verleiht, um den Einfluss ihrer bisherigen Arbeit und ihr Potenzial für zukünftige Leistungen zu würdigen. Wang und Deng sind zwei der vier ausgezeichneten Mathematiker.

Die Auszeichnungen sind für die Peking-Universität von historischer Bedeutung, da es das erste Mal ist, dass zwei Absolventen desselben Jahrgangs – 2007 – die Medaille im selben Jahr gewonnen haben.

Über die Auszeichnungen hinaus stellte die PKU einen weiteren Rekord hinsichtlich der Anzahl der zur Konferenz als Referenten eingeladenen Wissenschaftler auf – 10 Absolventen und 4 Fakultätsmitglieder.

Auch die Auszeichnung für Wang hat eine besondere Bedeutung. Sie ist erst die dritte Frau in der Geschichte, die die Fields-Medaille erhält, sowie die erste Chinesin, der diese Ehre zuteilwird.

Wang ist vor allem für ihre Arbeit mit Joshua Zahl bekannt, mit der sie die dreidimensionale Kakeya-Vermutung bewiesen hat. Dieses seit langem bestehende Problem an der Schnittstelle von Analysis und Geometrie stellte Mathematiker jahrzehntelang vor eine Herausforderung und weist weitreichende Verbindungen zu verschiedenen Bereichen der Mathematik auf.

Derzeit ist sie Professorin mit Festanstellung am Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Deng begann 2007 sein Studium an der Fakultät für Mathematische Wissenschaften der PKU, bevor er sein Bachelorstudium am MIT fortsetzte. Später promovierte er an der Princeton University und ist heute Professor an der University of Chicago.

In Zusammenarbeit mit Ma Xiao und Zaher Hani gelang Deng ein bedeutender Durchbruch bei Hilberts sechstem Problem. Ihre Forschung etablierte einen strengen mathematischen Ansatz, der die mikroskopische Teilchendynamik mit makroskopischen kinetischen und Strömungsgleichungen verbindet und damit eine Herausforderung angeht, die vor mehr als einem Jahrhundert erstmals vom legendären Mathematiker David Hilbert aufgeworfen wurde.

Wang und Deng schlugen unterschiedliche Wege in die Mathematik ein, doch ihre Laufbahnen begannen im selben Jahrgang an der PKU. Ihre Leistungen unterstreichen die wachsende internationale Präsenz von Mathematikern der PKU.

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