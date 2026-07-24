兩位北大校友榮獲菲爾茲獎，14位北大學者在2026年國際數學家大會上發言

北京2026年7月24日 /美通社/ -- 2026年國際數學家大會（ICM）於當地時間7月23日上午在美國費城開幕。北京大學校友王虹和鄧煜榮獲2026年菲爾茲獎，這是數學界最高榮譽之一，成為北京大學歷史上的一個里程碑。

該獎項由國際數學聯盟（IMU）正式宣布，每四年頒發一次，授予40歲以下的數學家，以表彰他們現有工作的影響力和未來取得成就的潛力。王虹和鄧煜是四位獲獎者中的兩位。

Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals. (PRNewsfoto/Peking University)

對於北京大學而言，這一獎項具有歷史性意義，因為這是首次有兩位同屆（2007級）校友在同一年獲得該獎。

除獲獎外，北大在受邀發言學者人數上也創下紀錄——共有10位校友和4位教職員工受邀發言。

王虹的獲獎還具有特殊意義。她是歷史上第三位獲得菲爾茲獎的女性，也是第一位獲此殊榮的中國女性。

王虹最廣為人知的成就是與Joshua Zahl合作解決了三維掛谷猜想。這一長期懸而未決的問題處於分析與幾何的交匯點，數十年來一直困擾著數學家，並與數學多個領域有著深遠的聯繫。

她目前是法國高等科學研究所（IHES）的終身教授。

鄧煜於2007年進入北京大學數學科學學院，隨後轉至麻省理工學院繼續本科學習，後於普林斯頓大學獲得博士學位，現任芝加哥大學教授。

鄧煜與馬驍、Zaher Hani合作，在希爾伯特第六問題領域取得了重大突破。他們的研究建立了一條嚴謹的數學路徑，將微觀粒子動力學與宏觀動力學和流體方程聯繫起來，解決了傳奇數學家大衛-希爾伯特在一個多世紀前提出的挑戰。

王虹和鄧煜走上了不同的數學道路，但他們的旅程始於北大同一屆。他們的成就彰顯了北大數學家日益增長的國際影響力。

SOURCE 北京大學