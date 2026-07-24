ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่ง 2 คนได้รับรางวัล Fields Medal พร้อมมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฯ 14 คนได้รับเชิญให้บรรยายในงาน ICM ปี 2569
News provided byPeking University
24 Jul, 2026, 20:38 CST
ปักกิ่ง, 24 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- การประชุม International Congress of Mathematicians (ICM) ประจำปี 2569 เปิดฉากขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 23 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในโอกาสนี้ Wang Hong และ Deng Yu ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University: PKU) ได้รับรางวัล Fields Medal ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของวงการคณิตศาสตร์ นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ผลการตัดสินมอบรางวัลดังกล่าวได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการโดยสหภาพคณิตศาสตร์นานาชาติ (International Mathematical Union: IMU) ซึ่งมอบรางวัลนี้ทุก ๆ สี่ปีให้แก่นักคณิตศาสตร์ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี เพื่อยกย่องทั้งอิทธิพลของผลงานที่ได้สร้างไว้แล้ว และศักยภาพในการสร้างผลงานอันโดดเด่นในอนาคต โดย Wang และ Deng เป็นนักคณิตศาสตร์ 2 ใน 4 ท่านที่ได้รับเกียรติในปีนี้
รางวัลในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ศิษย์เก่าจำนวน 2 คนจากรุ่นเดียวกัน คือรุ่นปี 2550 ได้รับรางวัล Fields Medal ในปีเดียวกัน
นอกเหนือจากความสำเร็จด้านรางวัลแล้ว มหาวิทยาลัยปักกิ่งยังสร้างสถิติใหม่ในด้านจำนวนนักวิชาการที่ได้รับเชิญให้บรรยายในการประชุมครั้งนี้ โดยประกอบด้วยศิษย์เก่า 10 คน และคณาจารย์ 4 คน
การได้รับรางวัลของ Wang ยังมีความหมายเป็นพิเศษ เนื่องจากเธอกลายเป็นผู้หญิงคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Fields Medal และยังเป็นสตรีชาวจีนคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้
Wang เป็นที่รู้จักที่สุดจากผลงานวิจัยร่วมกับ Joshua Zahl ซึ่งสามารถพิสูจน์และคลี่คลายสมมติฐานคาเคยะ (Kakeya conjecture) ในปริภูมิสามมิติได้สำเร็จ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานนี้ตั้งอยู่บนจุดตัดระหว่างสาขาการวิเคราะห์และเรขาคณิต และเป็นโจทย์ที่ท้าทายนักคณิตศาสตร์มานานหลายทศวรรษ อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางกับคณิตศาสตร์หลายแขนงอีกด้วย
ปัจจุบัน เธอดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มีตำแหน่งถาวร (tenured professor) ที่สถาบัน Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)
ส่วน Deng เข้าศึกษาที่ School of Mathematical Sciences มหาวิทยาลัยปักกิ่งในปี 2550 ก่อนจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) จากนั้น เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Princeton University และปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ University of Chicago
จากการทำงานร่วมกับ Ma Xiao และ Zaher Hani เขาสามารถสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการแก้ปัญหาข้อที่หกของ Hilbert โดยผลงานวิจัยของพวกเขาได้วางรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่เคร่งครัด ซึ่งเชื่อมโยงพลวัตของอนุภาคในระดับจุลภาคเข้ากับสมการจลนศาสตร์และสมการของไหลในระดับมหภาค นับเป็นการคลี่คลายโจทย์ท้าทายที่นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ David Hilbert ได้เสนอไว้เมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษก่อน
แม้ Wang และ Deng จะมีเส้นทางสู่โลกคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่การเดินทางของทั้งสองต่างเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษารุ่นเดียวกันที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ผลงานความสำเร็จของพวกเขาเป็นเครื่องยืนยันถึงการมีบทบาทโดดเด่นของนักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นในระดับนานาชาติ
SOURCE Peking University
Share this article