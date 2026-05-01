Dwyane "The Flash" Wade associa-se à Dreame Next no Vale do Silício, enquanto a Dreame Wet Dry Vacuum apresenta novos produtos e as mais recentes tecnologias

SÃO FRANCISCO, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em 28 de abril, a Dreame Wet Dry Vacuum realizou seu evento global de lançamento "Dreame Next" no Palace of Fine Arts em San Francisco, trazendo seus mais recentes produtos da América do Norte, apresentações tecnológicas e experiências ao vivo para o palco central do Vale do Silício.
No evento, a Dreame apresentou o Aero Ultra Steam e o Aero Pro Steam para o mercado norte-americano, expandindo sua linha de limpeza profunda à base de vapor, como líder em vapor higiênico de alta temperatura. O Aero Ultra Steam integra vapor a 200°C, lavagem com água quente a 90°C, limpeza com espuma desodorizante e potência de sucção de 30.000Pa, criando uma experiência de limpeza "Vapor. Água Quente. Espuma" — a Tri-Force — para a sujeira do dia a dia, seja úmida, seca ou gordurosa, desde respingos na cozinha e poeira até manchas causadas por animais de estimação.
A Dreame também apresentou duas tecnologias mais recentes: EdgeHunter™ Mopping System e AirHydro Separation™ Tech. A EdgeHunter™ usa um sensor TOF de alta precisão para detectar paredes, armários e bordas de móveis em tempo real, estendendo automaticamente o braço de limpeza para limpeza úmida de ponta a ponta de 0 mm. Os usuários também podem estender manualmente o braço em 30 mm para alcançar cantos e lacunas. A AirHydro Separation™ usa um motor de alta velocidade para separar o fluxo de ar e a umidade, reduzindo a entrada de umidade no motor do aspirador. Ela suporta até 420AW de potência a vácuo e sucção de limpeza úmida de 30.000Pa, enquanto a TangleCut™ 2.0 ajuda a reduzir o emaranhado e a manutenção do cabelo.
Um dos principais destaques do evento foi o aparecimento da lenda da NBA Dwyane Wade, amplamente conhecido como "The Flash". Wade testou pessoalmente o Aero Ultra Steam em um desafio "MOP vs. aspirador de líquidos e sólidos Dreame", ambientado em uma cena de acidente na cozinha envolvendo molho e cabelo. A demonstração ao vivo mostrou o desempenho de limpeza profunda do produto, manuseio suave e acabamento eficiente. Wade comentou: "Ao usar o Dreame para limpar o chão, eu poderia até manter uma mão no bolso", mostrando como todo o processo foi eficiente e sem esforço."
O evento também marcou a estreia global do vídeo do laboratório de testes do aspirador de líquidos e sólidos Dreame, mostrando seu processo de validação de confiabilidade: 500 horas de testes de mobilidade, 12.000 ciclos de passagem de limiar, 30.000 testes de impacto, 160.000 ciclos de torção e testes de componentes para motores, escovas, baterias, rodas e sistemas de sucção.
O evento no Vale do Silício reforçou o crescimento da Dreame Wet Dry Vacuum no mercado global de produtos para limpeza de pisos. No primeiro trimestre de 2026, sua receita na América do Norte aumentou 163% em relação ao ano anterior, com crescimento superior a 100% por 16 meses consecutivos. Até março de 2026, a Dreame havia apresentado mais de 1.800 pedidos de patente em todo o mundo para tecnologias de aspiradores de líquidos e sólidos.
Partilhar este artigo