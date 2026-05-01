Dwyane "The Flash" Wade associa-se à Dreame Next no Vale do Silício, enquanto a Dreame Wet Dry Vacuum apresenta novos produtos e as mais recentes tecnologias

No evento, a Dreame apresentou o Aero Ultra Steam e o Aero Pro Steam para o mercado norte-americano, expandindo sua linha de limpeza profunda à base de vapor, como líder em vapor higiênico de alta temperatura. O Aero Ultra Steam integra vapor a 200°C, lavagem com água quente a 90°C, limpeza com espuma desodorizante e potência de sucção de 30.000Pa, criando uma experiência de limpeza "Vapor. Água Quente. Espuma" — a Tri-Force — para a sujeira do dia a dia, seja úmida, seca ou gordurosa, desde respingos na cozinha e poeira até manchas causadas por animais de estimação.

A Dreame também apresentou duas tecnologias mais recentes: EdgeHunter™ Mopping System e AirHydro Separation™ Tech. A EdgeHunter™ usa um sensor TOF de alta precisão para detectar paredes, armários e bordas de móveis em tempo real, estendendo automaticamente o braço de limpeza para limpeza úmida de ponta a ponta de 0 mm. Os usuários também podem estender manualmente o braço em 30 mm para alcançar cantos e lacunas. A AirHydro Separation™ usa um motor de alta velocidade para separar o fluxo de ar e a umidade, reduzindo a entrada de umidade no motor do aspirador. Ela suporta até 420AW de potência a vácuo e sucção de limpeza úmida de 30.000Pa, enquanto a TangleCut™ 2.0 ajuda a reduzir o emaranhado e a manutenção do cabelo.

Um dos principais destaques do evento foi o aparecimento da lenda da NBA Dwyane Wade, amplamente conhecido como "The Flash". Wade testou pessoalmente o Aero Ultra Steam em um desafio "MOP vs. aspirador de líquidos e sólidos Dreame", ambientado em uma cena de acidente na cozinha envolvendo molho e cabelo. A demonstração ao vivo mostrou o desempenho de limpeza profunda do produto, manuseio suave e acabamento eficiente. Wade comentou: "Ao usar o Dreame para limpar o chão, eu poderia até manter uma mão no bolso", mostrando como todo o processo foi eficiente e sem esforço."

O evento também marcou a estreia global do vídeo do laboratório de testes do aspirador de líquidos e sólidos Dreame, mostrando seu processo de validação de confiabilidade: 500 horas de testes de mobilidade, 12.000 ciclos de passagem de limiar, 30.000 testes de impacto, 160.000 ciclos de torção e testes de componentes para motores, escovas, baterias, rodas e sistemas de sucção.

O evento no Vale do Silício reforçou o crescimento da Dreame Wet Dry Vacuum no mercado global de produtos para limpeza de pisos. No primeiro trimestre de 2026, sua receita na América do Norte aumentou 163% em relação ao ano anterior, com crescimento superior a 100% por 16 meses consecutivos. Até março de 2026, a Dreame havia apresentado mais de 1.800 pedidos de patente em todo o mundo para tecnologias de aspiradores de líquidos e sólidos.

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FONTE Dreame