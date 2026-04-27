A Dreame apresentará suas mais recentes inovações em aspiradores para sólidos e líquidos no Vale do Silício, aproveitando o rápido crescimento que vem registrando em todo o mundo

SÃO FRANCISCO, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte do DREAME NEXT, o próximo evento de lançamento da Dreame no Vale do Silício, o aspirador para sólidos e líquidos da Dreame será o destaque no dia 28 de abril (horário do Pacífico), com a apresentação de seus mais recentes produtos e tecnologias. A apresentação destacará os mais recentes avanços da marca em limpeza a vapor, cuidados inteligentes com o piso e desempenho de limpeza multifuncional para residências modernas, sinalizando o próximo passo da Dreame na evolução da inovação em cuidados com o piso.

Convidado especial no lançamento do aspirador de sólidos e líquidos da Dreame (PRNewsfoto/Dreame)

No lançamento, a Dreame apresentará dois aspiradores premium para sólidos e líquidos, Aero Ultra Steam e Aero Pro Steam, ampliando ainda mais o papel da limpeza doméstica com vapor higiênico de alta temperatura. Desenvolvida com base na mais recente solução de limpeza Tri-Force da Dreame, líder do setor, que combina vapor, água quente e espuma, a nova linha foi projetada para oferecer uma remoção de manchas mais eficaz, higienização mais completa e uma experiência de limpeza geral mais avançada. Com potência de sucção de até 30.000 Pa e um corpo ultrafino de 3,88 polegadas, os produtos foram concebidos para aliar uma poderosa eficiência de limpeza à leveza e manobrabilidade, além de uma maior cobertura em ambientes domésticos complexos. O evento também apresentará em primeira mão as mais recentes inovações exclusivas da Dreame, incluindo o sistema de esfregamento EdgeHunter™ e a tecnologia AirHydro Separation™, oferecendo ao público uma amostra da próxima geração de inovações em cuidados com o piso.

Além da apresentação do produto, espera-se que uma lenda do basquete participe do lançamento para uma conversa ao vivo no palco e uma experiência prática com o produto. De 27 a 30 de abril, o DREAME NEXT também reunirá cientistas de renome, fundadores, celebridades internacionais e investidores para debates sobre tecnologias emergentes, tendências do setor e o futuro da inovação em estilo de vida.

A Dreame já tem um forte crescimento no mercado. Na América do Norte, o vácuo seco úmido Dreame sustentou um crescimento de mais de 100% por 16 meses consecutivos. O Aero Pro, apresentado na CES 2026, rapidamente alcançou o topo do ranking de mais vendidos da Amazon e de várias listas de vendas do comércio eletrônico, enquanto no TikTok manteve mais de 70% de participação de mercado por seis meses consecutivos.

Atualmente, o aspirador de sólidos e líquidos Dreame é líder em participação de mercado em quase 20 países, contando com a confiança de mais de 42 milhões de famílias em todo o mundo, e a marca conquistou importantes reconhecimentos, incluindo o ouro no New York Product Design Awards, o Prêmio de Inovação da CES 2026 e o Prêmio de Ouro da AWE, entre outros. Como líder em limpeza profunda instantânea, o aspirador de sólidos e líquidos da Dreame se empenha em continuar liderando o setor com inovações cada vez mais avançadas.

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FONTE Dreame