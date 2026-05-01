"The Flash" Dwyane Wade, se une a Dreame Next en Silicon Valley, mientras Dreame Wet Dry Vacuum presenta nuevos productos y las últimas tecnologías

En el evento, Dreame presentó los modelos Aero Ultra Steam y Aero Pro Steam para el mercado norteamericano, con lo que amplía su gama de productos de limpieza profunda con vapor, como líder en limpieza higiénica con vapor a alta temperatura. Aero Ultra Steam combina vapor a 200 °C, lavado con agua caliente a 90 °C, limpieza con espuma desodorizante y una potencia de succión de 30.000 Pa, lo que da como resultado una experiencia de limpieza con "Vapor. Agua caliente. Espuma" de triple acción para la suciedad diaria, ya sea líquida, seca o grasa, desde salpicaduras en la cocina y polvo hasta manchas causadas por mascotas.

Dreame también presentó dos de sus últimas tecnologías: el sistema de fregado EdgeHunter™ y la tecnología AirHydro Separation™. EdgeHunter™ utiliza un sensor TOF de alta precisión para detectar paredes, gabinetes y bordes de muebles en tiempo real, y extiende automáticamente el brazo de fregado para lograr una limpieza en húmedo de borde a borde sin dejar espacios. Los usuarios también pueden extender manualmente el brazo 30 mm para alcanzar las esquinas y los huecos. AirHydro Separation™ utiliza un motor de alta velocidad para separar el flujo de aire y la humedad, lo que reduce la entrada de humedad en el motor de la aspiradora. Ofrece una potencia de aspiración de hasta 420 AW y una succión para limpieza en húmedo de 30.000 Pa, mientras que la tecnología TangleCut™ 2.0 ayuda a reducir los enredos de pelo y el mantenimiento.

Uno de los momentos más destacados del evento fue la aparición de la leyenda de la NBA Dwyane Wade, conocido popularmente como "The Flash". Wade probó personalmente la Aero Ultra Steam en un desafío que enfrentó un trapeador contra la aspiradora Dreame Wet Dry Vacuum, en un escenario de derrames en la cocina con salsa y pelo. La demostración en vivo mostró el poder de limpieza profunda del producto, su fácil manejo y su acabado impecable. Wade comentó: "Cuando usé Dreame para limpiar el piso, incluso podía tener una mano en el bolsillo", lo que demuestra lo eficiente y sencillo que fue todo el proceso.

El evento también supuso el estreno mundial del video del laboratorio de pruebas de la aspiradora Dreame Wet Dry Vacuum, en el que se muestra su proceso de validación de fiabilidad: 500 horas de pruebas de movilidad, 12.000 ciclos de cruce de umbrales, 30.000 pruebas de impacto, 160.000 ciclos de torsión y pruebas a nivel de componentes para motores, cepillos, baterías, ruedas y sistemas de succión.

El evento celebrado en Silicon Valley reforzó el impulso de Dreame Wet Dry Vacuum en el mercado mundial del cuidado de suelos. En el primer trimestre de 2026, sus ingresos en Norteamérica crecieron un 163 % interanual, con un crecimiento superior al 100 % durante 16 meses consecutivos. A marzo de 2026, Dreame había presentado más de 1.800 solicitudes de patente a nivel mundial relacionadas con tecnologías de aspiradoras para sólidos y líquidos.

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FUENTE Dreame