Dwyane Wade, "The Flash", se une a Dreame Next en Silicon Valley

En el evento, Dreame presentó Aero Ultra Steam y Aero Pro Steam para el mercado norteamericano, ampliando su línea de limpieza profunda a vapor, como líder en limpieza higiénica a vapor de alta temperatura. Aero Ultra Steam integra vapor a 392°F, lavado con agua caliente a 194°F, limpieza con espuma desodorizante y una potencia de succión de 30.000 Pa, creando una experiencia de limpieza integral de vapor, agua caliente y espuma para la suciedad diaria, ya sea húmeda, seca o grasienta, desde derrames y polvo en la cocina hasta manchas de mascotas.

Dreame también presentó dos de las últimas tecnologías: el sistema de fregado EdgeHunter™ y la tecnología AirHydro Separation™. EdgeHunter™ utiliza un sensor TOF de alta precisión para detectar paredes, armarios y bordes de muebles en tiempo real, extendiendo automáticamente el brazo de fregado para una limpieza húmeda de borde a borde de 0 mm. Los usuarios también pueden extender manualmente el brazo 30 mm para alcanzar esquinas y huecos. AirHydro Separation™ utiliza un motor de alta velocidad para separar el flujo de aire y la humedad, reduciendo la entrada de humedad en el motor de la aspiradora. Admite una potencia de aspiración de hasta 420 AW y una succión de limpieza húmeda de 30.000 Pa, mientras que TangleCut™ 2.0 ayuda a reducir los enredos del cabello y el mantenimiento.

Uno de los momentos más destacados del evento fue la presencia de la leyenda de la NBA, Dwyane Wade, conocido como "The Flash". Wade probó personalmente la aspiradora Aero Ultra Steam en un desafío de "fregona vs. aspiradora en seco y húmedo Dreame", simulando un derrame en la cocina con salsa y cabello. La demostración en vivo mostró el rendimiento de limpieza profunda del producto, su manejo suave y su acabado impecable. Wade comentó: "Al usar Dreame para limpiar el suelo, incluso podía mantener una mano en el bolsillo", demostrando lo eficiente y sencillo que fue todo el proceso.

El evento también marcó el debut mundial del video del laboratorio de pruebas de aspiradoras en seco y húmedo Dreame, que muestra su proceso de validación de fiabilidad: 500 horas de pruebas de movilidad, 12.000 ciclos de cruce de umbral, 30.000 pruebas de impacto, 160.000 ciclos de torsión y pruebas a nivel de componentes para motores, cepillos, baterías, ruedas y sistemas de succión.

El evento de Silicon Valley reforzó el impulso de Dreame Wet Dry Vacuum en el mercado global del cuidado de pisos. En el primer trimestre de 2026, sus ingresos en Norteamérica crecieron un 163% interanual, con un crecimiento superior al 100% durante 16 meses consecutivos. A marzo de 2026, Dreame había presentado más de 1.800 solicitudes de patentes globales para tecnologías de aspiradoras de líquidos y sólidos.

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