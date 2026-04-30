Dwyane Wade เจ้าของฉายา "The Flash" เข้าร่วมงาน Dreame Next ในซิลิคอนแวลลีย์ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีล่าสุดของ Dreame Wet Dry Vacuum

30 Apr, 2026, 16:59 CST

ซานฟรานซิสโก, 30 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 28 เมษายน Dreame Wet Dry Vacuum จัดงานเปิดตัวระดับโลก "Dreame Next" ที่ Palace of Fine Arts ในซานฟรานซิสโก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เทคโนโลยีล้ำสมัย และประสบการณ์การใช้งานจริงสู่ตลาดอเมริกาเหนือ ณ ใจกลางซิลิคอนแวลลีย์

Dreame เปิดตัว Aero Ultra Steam และ Aero Pro Steam สำหรับตลาดอเมริกาเหนือในงานดังกล่าวเพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดล้ำลึกด้วยไอน้ำ ในฐานะผู้นำด้านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำอุณหภูมิสูงเพื่อสุขอนามัย Aero Ultra Steam ผสานไอน้ำ 392℉, การล้างด้วยน้ำร้อน 194℉, โฟมทำความสะอาดดับกลิ่น และแรงดูด 30,000Pa รังสรรค์ประสบการณ์การทำความสะอาดสามพลังแบบ "ไอน้ำ น้ำร้อน โฟม" สำหรับคราบเปียก แห้ง และคราบมันในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่คราบหกในครัว ฝุ่นละออง ไปจนถึงคราบสกปรกจากสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ Dreame ยังจัดแสดงสองเทคโนโลยีล่าสุด ได้แก่ ระบบถูพื้น EdgeHunter™ และเทคโนโลยี AirHydro Separation™ โดย EdgeHunter™ ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับและวัดระยะทางแบบ 3 มิติความแม่นยำสูงในการตรวจจับผนัง ตู้ และขอบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียลไทม์ พร้อมยืดแขนถูพื้นอัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดแบบหมดจดจรดขอบมุม ผู้ใช้ยังสามารถยืดแขนดังกล่าวได้ 30 มม. เพื่อเข้าถึงมุมและช่องว่างต่าง ๆ AirHydro Separation™ ใช้มอเตอร์ความเร็วสูงในการแยกกระแสลมและความชื้น ลดโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปในมอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่น รองรับกำลังดูดสูงสุด 420AW และแรงดูดทำความสะอาดแบบเปียก 30,000Pa ในขณะที่ TangleCut™ 2.0 ช่วยลดการพันกันของเส้นผมและดูแลรักษาง่าย

ไฮไลท์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวของตำนาน NBA อย่าง Dwyane Wade หรือที่รู้จักกันในชื่อ "The Flash" ซึ่งทดลองใช้ Aero Ultra Steam ด้วยตัวเองในการประลองระหว่าง "ไม้ถูพื้นกับเครื่องดูดฝุ่นเปียก-แห้ง Dreame" โดยจำลองสถานการณ์เลอะเทอะในครัวที่มีทั้งซอสและเส้นผม การสาธิตสดแสดงให้เห็นถึงการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก การใช้งานอันราบรื่น และผลลัพธ์เปี่ยมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Wade ให้ความเห็นว่า "เมื่อใช้ Dreame ทำความสะอาดพื้น ผมยังสามารถเอามือข้างหนึ่งใส่กระเป๋าได้เลย" แสดงถึงประสิทธิภาพและความง่ายดายของกระบวนการทั้งหมด

งานดังกล่าวยังนับเป็นเวทีเปิดตัววิดีโอห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องดูดฝุ่นเปียก-แห้งของ Dreame สู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรก โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ได้แก่ การทดสอบการเคลื่อนย้าย 500 ชั่วโมง, รอบการข้ามขีดจำกัด 12,000 รอบ, การทดสอบแรงกระแทก 30,000 ครั้ง, รอบการบิด 160,000 รอบ และการทดสอบระดับส่วนประกอบสำหรับมอเตอร์ แปรง แบตเตอรี่ ล้อ รวมถึงระบบดูด

งานที่ซิลิคอนแวลลีย์ตอกย้ำโมเมนตัมของ Dreame Wet Dry Vacuum ในตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นระดับโลก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 รายได้ในอเมริกาเหนือเติบโต 163% เทียบรายปี โดยมีการเติบโตเกิน 100% ติดต่อกัน 16 เดือน ณ เดือนมีนาคม 2569 Dreame ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งทั่วโลกกว่า 1,800 รายการ

