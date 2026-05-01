'더 플래시' 드웨인 웨이드, 실리콘밸리에서 열린 드리미 넥스트 참석…드리미 습건식 청소기, 신제품과 최신 기술 선보여

드리미는 또 EdgeHunter™ Mopping System과 AirHydro Separation™ Tech 등 최신 기술 2종도 공개했다. EdgeHunter™는 고정밀 TOF 센서를 활용해 벽, 캐비닛, 가구 가장자리를 실시간으로 감지하고, 물걸레 암을 자동으로 확장해 0mm 밀착 가장자리 청소를 구현한다. 사용자는 필요시 수동으로 30mm까지 확장해 모서리와 틈새까지 청소할 수 있다. AirHydro Separation™ 기술은 고속 모터를 활용해 공기 흐름과 수분을 분리, 모터 내부로 수분 유입을 줄여 주며, 최대 420AW의 흡입력과 30000Pa의 습식 청소 성능을 지원한다. 동시에 TangleCut™ 2.0 기술은 머리카락 엉킴을 줄여 주고 유지 관리를 간편하게 해 준다.

행사의 하이라이트로 '더 플래시(The Flash)'로 잘 알려진 NBA 전설 드웨인 웨이드(Dwyane Wade)가 등장했다. 웨이드는 소스와 머리카락이 흩어진 주방 환경에서 '걸레 대 드리미 습건식 청소기' 대결을 통해 Aero Ultra Steam을 직접 테스트했다. 현장 시연에서는 제품의 강력한 세정력과 부드러운 조작감, 효율적인 마무리 성능이 입증됐다. 웨이드는 "드리미로 바닥을 청소할 때 한 손을 주머니에 넣은 채로도 가능했다"고 말하며 제품의 효율성과 편의성을 강조했다.

이번 행사에서는 드리미 습건식 청소기 테스트 랩 영상도 전 세계 최초로 공개됐다. 500시간 이동성 테스트, 1만 2000회 문턱 통과 테스트, 3만회 충격 테스트, 16만회 비틀림 테스트, 모터•브러시•배터리•바퀴•흡입 시스템 등 부품 단위 검증을 포함한 신뢰성 검증 과정을 영상에서 확인할 수 있다.

드리미 습건식 청소기는 이번 실리콘밸리 행사를 통해 글로벌 바닥 청소기 시장에서 성장세를 재확인했다. 2026년 1분기 북미 매출은 전년 대비 163% 증가했으며, 16개월 연속 100%가 넘는 성장률을 기록했다. 또한 2026년 3월 기준, 습건식 청소기 기술과 관련해 전 세계에서 특허 1800여 건을 출원했다.

SOURCE Dreame