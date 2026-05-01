'더 플래시' 드웨인 웨이드, 실리콘밸리에서 열린 드리미 넥스트 참석…드리미 습건식 청소기, 신제품과 최신 기술 선보여

샌프란시스코 2026년 5월 1일 /PRNewswire/ -- 드리미 습건식 청소기(Dreame Wet Dry Vacuum)가 4월 28일 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아츠(Palace of Fine Arts)에서 '드리미 넥스트(Dreame Next)' 글로벌 출시 행사를 열고 북미 시장을 겨냥한 최신 제품과 기술, 라이브 체험을 실리콘밸리 중심 무대에서 선보였다.
이번 행사에서 드리미(Dreame)는 북미 시장을 겨냥한 Aero Ultra Steam과 Aero Pro Steam을 공개하며, 고온 위생 스팀(High-Temp Hygienic Steaming) 분야 선도 기업으로서 스팀 기반 딥클리닝 제품 확대에 나섰다. Aero Ultra Steam은 392℉ 스팀, 194℉ 온수 세척, 탈취 폼 클리닝, 30000Pa 흡입력을 결합해 '증기, 온수, 거품(Steam. Hot Water. Foam)'이라는 트라이 포스(Tri-Force) 클리닝 경험을 구현하며, 주방 오염물, 먼지, 반려동물 얼룩 등 일상적인 습식, 건식, 기름때 오염을 효과적으로 제거해 준다.
드리미는 또 EdgeHunter™ Mopping System과 AirHydro Separation™ Tech 등 최신 기술 2종도 공개했다. EdgeHunter™는 고정밀 TOF 센서를 활용해 벽, 캐비닛, 가구 가장자리를 실시간으로 감지하고, 물걸레 암을 자동으로 확장해 0mm 밀착 가장자리 청소를 구현한다. 사용자는 필요시 수동으로 30mm까지 확장해 모서리와 틈새까지 청소할 수 있다. AirHydro Separation™ 기술은 고속 모터를 활용해 공기 흐름과 수분을 분리, 모터 내부로 수분 유입을 줄여 주며, 최대 420AW의 흡입력과 30000Pa의 습식 청소 성능을 지원한다. 동시에 TangleCut™ 2.0 기술은 머리카락 엉킴을 줄여 주고 유지 관리를 간편하게 해 준다.
행사의 하이라이트로 '더 플래시(The Flash)'로 잘 알려진 NBA 전설 드웨인 웨이드(Dwyane Wade)가 등장했다. 웨이드는 소스와 머리카락이 흩어진 주방 환경에서 '걸레 대 드리미 습건식 청소기' 대결을 통해 Aero Ultra Steam을 직접 테스트했다. 현장 시연에서는 제품의 강력한 세정력과 부드러운 조작감, 효율적인 마무리 성능이 입증됐다. 웨이드는 "드리미로 바닥을 청소할 때 한 손을 주머니에 넣은 채로도 가능했다"고 말하며 제품의 효율성과 편의성을 강조했다.
이번 행사에서는 드리미 습건식 청소기 테스트 랩 영상도 전 세계 최초로 공개됐다. 500시간 이동성 테스트, 1만 2000회 문턱 통과 테스트, 3만회 충격 테스트, 16만회 비틀림 테스트, 모터•브러시•배터리•바퀴•흡입 시스템 등 부품 단위 검증을 포함한 신뢰성 검증 과정을 영상에서 확인할 수 있다.
드리미 습건식 청소기는 이번 실리콘밸리 행사를 통해 글로벌 바닥 청소기 시장에서 성장세를 재확인했다. 2026년 1분기 북미 매출은 전년 대비 163% 증가했으며, 16개월 연속 100%가 넘는 성장률을 기록했다. 또한 2026년 3월 기준, 습건식 청소기 기술과 관련해 전 세계에서 특허 1800여 건을 출원했다.
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