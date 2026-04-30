Dwyane « The Flash » Wade rejoint Dreame Next dans la Silicon Valley, où Dreame Wet Dry Vacuum présente ses nouveaux produits et ses toutes dernières technologies

Lors de cet événement, Dreame a présenté l'Aero Ultra Steam et l'Aero Pro Steam destinés au marché nord-américain, élargissant ainsi sa gamme de produits de nettoyage en profondeur à la vapeur, en tant que leader dans le domaine du nettoyage à la vapeur hygiénique haute température. L'Aero Ultra Steam intègre 392℉ de vapeur, 194℉ de lavage à l'eau chaude, une mousse nettoyante désodorisante et une puissance d'aspiration de 30 000 Pa, créant ainsi une expérience de nettoyage combinant 3 forces « Vapeur. Eau chaude. Mousse » pour les salissures humides, sèches et graisseuses de tous les jours, qu'il s'agisse d'éclaboussures de cuisine, de poussière ou de taches dues aux animaux domestiques.

Dreame a également présenté deux de ses toutes dernières technologies : le système de lavage EdgeHunter™ et la technologie AirHydro Separation™. L'EdgeHunter™ utilise un capteur TOF de haute précision pour détecter les murs, les armoires et les bords des meubles en temps réel, étendant automatiquement le bras de lavage pour un nettoyage humide bord à bord de 0 mm. Les utilisateurs peuvent également étendre manuellement le bras de 30 mm pour atteindre les coins et les espaces. L'AirHydro Separation™ utilise un moteur à grande vitesse pour séparer le flux d'air et l'humidité, réduisant ainsi l'entrée d'humidité dans le moteur d'aspiration. Il prend en charge une puissance d'aspiration pouvant atteindre 420 AW et une aspiration de nettoyage humide de 30 000 Pa, tandis que le TangleCut™ 2.0 permet de réduire l'emmêlement des cheveux et l'entretien.

L'apparition de la légende de la NBA, Dwyane Wade, plus connu sous le nom de « The Flash », a été l'un des temps forts de l'événement. Wade a personnellement testé l'Aero Ultra Steam dans le cadre d'un défi « serpillière contre aspirateur eau et poussière Dreame », dans un scénario impliquant de la sauce renversée et des cheveux dans la cuisine. La démonstration en direct a montré l'efficacité du produit en matière de nettoyage en profondeur, de manipulation en douceur et de finition efficace. Wade a déclaré : « Lorsque j'ai utilisé Dreame pour nettoyer le sol, j'ai même pu garder une main dans ma poche », ce qui montre à quel point l'ensemble du processus était efficace et sans effort.

L'événement a également marqué la première mondiale de la vidéo du laboratoire d'essais d'aspiration eau et poussière de Dreame, qui présente son processus de validation de la fiabilité : 500 heures d'essais de mobilité, 12 000 cycles de franchissement de seuil, 30 000 essais d'impact, 160 000 cycles de torsion, et des essais au niveau des composants pour les moteurs, les brosses, les batteries, les roues et les systèmes d'aspiration.

L'événement de la Silicon Valley a réaffirmé la dynamique de Dreame Wet Dry Vacuum sur le marché mondial de l'entretien des sols. Au premier trimestre de 2026, le chiffre d'affaires pour l'Amérique du Nord a augmenté de 163 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance supérieure à 100 % pendant 16 mois consécutifs. En mars 2026, Dreame avait déposé plus de 1 800 demandes de brevet au niveau mondial pour des technologies d'aspiration eau et poussière.

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