「The Flash」 の愛称で知られるDwyane Wade氏がシリコンバレーで開催されたDreame Nextに参加し、Dreameの乾湿両用掃除機の新製品と最新技術を披露

Dreameは2つの最新技術（EdgeHunter™ モッピング・システムとAirHydro Separation™ テック）も披露しました。 EdgeHunter™は、高精度TOFセンサーで壁、キャビネット、家具のエッジをリアルタイムで検知し、モップアームを自動的に伸ばしてエッジからエッジまで0mmのウェットクリーニングを実現します。また、手動でアームを30mm伸ばして、コーナーや隙間に届かせることもできます。AirHydro Separation™は、高速モーターを使用して気流と湿気を分離し、真空モーターへの湿気の侵入を抑えます。最大420AWの吸引力と30,000Paのウェットクリーニング吸引力に対応し、TangleCut™ 2.0が髪の絡まりを軽減してお手入れをサポートします。

このイベントの大きな目玉は、「The Flash」として広く知られるNBAのレジェンド、Dwyane Wade氏が登場したことです。Wade氏は、ソースや髪の毛がこぼれたキッチンの状況を想定した「モップ対Dreameの乾湿両用掃除機」対決で、自ら「Aero Ultra Steam」を試しました。ライブ・デモンストレーションでは、同製品の深いクリーニング性能、スムーズなハンドリング、効率的な仕上がりが披露されました。Wade氏は「Dreameを使って床を掃除するときは、片手をポケットに入れたままでも大丈夫でした」とコメントしており、その作業がいかに効率的で手間いらずかがわかります。

また、Dreameの乾湿両用掃除機のテストラボのビデオも世界初公開され、500時間の可動性試験、12,000回のしきい値通過サイクル、30,000回の衝撃試験、160,000回のねじりサイクル、モーター、ブラシ、バッテリー、ホイール、吸引システムの部品レベル試験など、その信頼性検証プロセスが紹介されました。

シリコンバレーでのイベントは、世界のフロアケア市場における乾湿両用掃除機の勢いをさらに強めるものでした。2026年第1四半期、北米の売上高は前年同期比163％増となり、16ヵ月連続で100％を超える伸びとなりました。2026年3月現在、Dreameの乾湿両用掃除機の技術に関する特許を世界で1,800件以上出願しています。

SOURCE Dreame