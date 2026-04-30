"The Flash" Dwyane Wade Sertai Dreame Next di Silicon Valley ketika Dreame Wet Dry Vacuum Pamer Produk Baharu dan Teknologi Terkini

Dalam acara tersebut, Dreame memperkenalkan Aero Ultra Steam dan Aero Pro Steam untuk pasaran Amerika Utara, sekali gus memperluas rangkaian pembersihan mendalam berasaskan wap sebagai peneraju bagi High-Temp Hygienic Steaming (Pemanasan Wap Bersih Suhu-Tinggi). Aero Ultra Steam menggabungkan wap 392℉, pencucian air panas 194℉, pembersihan buih penyahbau, serta kuasa sedutan 30,000Pa, seterusnya menghasilkan pengalaman pembersihan "Steam. Hot Water. Foam" ("Wap. Air Panas. Buih") Tri-Force untuk kotoran basah, kering dan berminyak setiap hari, bermula daripada tumpahan dapur dan habuk hinggalah kesan berkaitan haiwan peliharaan.

Dreame turut mempamerkan dua teknologi terkini: Sistem Mengemop EdgeHunter™ dan AirHydro Separation™ Tech. EdgeHunter™ menggunakan penderia TOF berketepatan tinggi untuk mengesan dinding, kabinet dan bahagian tepi perabot secara masa nyata, serta memanjangkan lengan mop secara automatik untuk pembersihan basah dari tepi-ke-tepi 0mm. Pengguna juga boleh memanjangkan lengan secara manual sebanyak 30mm untuk mencapai sudut dan celah. AirHydro Separation™ menggunakan motor berkelajuan tinggi untuk memisahkan aliran udara dan kelembapan, sekali gus mengurangkan kemasukan lembapan ke dalam motor vakum. Ia menyokong kuasa vakum sehingga 420AW dan 30,000Pa sedutan pembersihan basah, manakala TangleCut™ 2.0 membantu mengurangkan masalah kekusutan rambut dan penyelenggaraan.

Sorotan utama acara ini ialah kemunculan legenda NBA Dwyane Wade, yang dikenali secara meluas sebagai "The Flash." Wade menguji sendiri Aero Ultra Steam dalam cabaran "mop lwn. vakum basah kering Dreame", berlatarkan senario tumpahan dapur yang melibatkan sos dan rambut. Demonstrasi langsung tersebut menunjukkan prestasi pembersihan mendalam, pengendalian lancar serta hasil cekap produk ini. Wade mengulas, "Apabila menggunakan Dreame untuk membersihkan lantai, saya boleh memasukkan satu tangan ke dalam poket," menunjukkan betapa cekap dan mudah keseluruhan proses tersebut."

Acara ini juga menyaksikan tayangan perdana global video makmal ujian vakum basah kering Dreame, yang mempamerkan proses pengesahan kebolehpercayaan: 500 jam ujian mobiliti, 12,000 kitaran lintasan ambang, 30,000 ujian hentaman, 160,000 kitaran putaran, serta ujian peringkat komponen untuk motor, berus, bateri, roda dan sistem sedutan.

Acara Silicon Valley ini mengukuhkan momentum Dreame Wet Dry Vacuum di pasaran penjagaan lantai global. Pada S1 2026, hasil di Amerika Utara meningkat 163% tahun ke tahun, dengan pertumbuhan melebihi 100% selama 16 bulan berturut-turut. Sehingga Mac 2026, Dreame memfailkan lebih 1,800 permohonan paten global untuk teknologi vakum basah kering.

