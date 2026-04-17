維珍尼亞州阿什本2026年4月17日 /美通社/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業科技與創新合作夥伴，今日宣佈其諮詢與工程服務 (CES) 業務將作出領導層任命及架構調整，藉此強化實力，協助全球企業將人工智能 (AI) 抱負轉化為實際執行。 此番革新融匯綜合諮詢與夥伴主導的實踐，背後以更強大的人工智能生態系統及卓越的大規模交付往績作堅實後盾。

隨著各機構跨越試點階段，步向大規模生產，市場對諮詢及夥伴專業領域的需求愈見熾熱，惟不少企業仍在將願景轉化為企業整體成果的路上舉步維艱。 有見及此，DXC 正透過集結經驗豐富的領導人才，並推動其生態系統發展，以強化 CES 業務，從而促進共同創新及合作夥伴主導的增長。客戶可從而在複雜的多供應商環境及關鍵行業（包括汽車與製造、銀行、保險、公共部門及航空公司）中，更迅速從策略部署轉化為深遠影響。

DXC 擴充諮詢與工程服務領導團隊，以擴展人工智能主導的增長

DXC Technology 諮詢與工程服務總裁 Ramnath Venkataraman 表示：「CES 正順勢革新以回應時代挑戰，我們發現諮詢引領的轉型需求，以及策略夥伴生態系統中的深度協作需求，正加速升溫。 我們正集結那些在大規模交付方面擁有卓越往績的領導人才，藉此加強我們的能力，以助客戶應對更複雜的轉型項目，並實現能推動增長的成果。」

為了實現此策略願景，DXC 正提升諮詢與夥伴協作能力，並委任新領導團隊，專注在關鍵領域加速創造深遠影響：

Dan Albright 已加入 DXC，領導 AdvisoryX 部門，讓諮詢與顧問團隊專注引領企業切實執行人工智能的宏圖願景。 AdvisoryX 結合策略諮詢與工程交付，協助客戶將人工智能融入營運流程、締造現代化核心系統，並推動可衡量的商業成果。 Albright 累積逾 25 年諮詢領導經驗，此前曾出任 NTT DATA Services 的部門總裁兼環球諮詢主管。

已加入 DXC，領導 AdvisoryX 部門，讓諮詢與顧問團隊專注引領企業切實執行人工智能的宏圖願景。 AdvisoryX 結合策略諮詢與工程交付，協助客戶將人工智能融入營運流程、締造現代化核心系統，並推動可衡量的商業成果。 Albright 累積逾 25 年諮詢領導經驗，此前曾出任 NTT DATA Services 的部門總裁兼環球諮詢主管。 Srinivas Sai Nidadhavolu 亦已獲任命，統領環球企業應用程式業務。 於此崗位上，他將引領上市策略，並鞏固生態系統中的夥伴合作，從而促進以客戶為核心的增長。 他擁有近三十載領導全球企業轉型項目的深厚資歷，此前曾於 Wipro 出任 SAP 環球主管一職。

亦已獲任命，統領環球企業應用程式業務。 於此崗位上，他將引領上市策略，並鞏固生態系統中的夥伴合作，從而促進以客戶為核心的增長。 他擁有近三十載領導全球企業轉型項目的深厚資歷，此前曾於 Wipro 出任 SAP 環球主管一職。 為了加快人工智能生態系統的發展，Stan Clark 將出任新一代人工智能夥伴關係與增長主管。 Clark 累積逾二十年實戰經驗，擅長從零開始建構及擴充企業夥伴生態系統，足跡遍及全球系統整合商、超大規模雲端服務商及獨立軟件供應商 (ISV)。 於此職位，他將精心建構 DXC 的新一代人工智能夥伴模式，引領共同創新、攜手執行市場策略，並在 DXC 的策略人工智能領域中促成源自夥伴的增長。 Clark 此前曾出任 Cosmo Tech 的生態系統與市場總裁，任內構建公司的全球夥伴生態圈，並帶領與頂尖全球系統整合商及企業客戶進行策略性協作。

這些領導人員都會向 Ramnath Venkataraman 作出匯報。他們攜手合作，透過整合諮詢服務與策略夥伴的能力，強化 DXC 推動其人工智能生態系統發展的能力，以助客戶更快地從策略走向執行，並提早收獲成果。 此舉將讓 DXC 能夠在各行各業中，擴展那些可重複使用且由合作夥伴主導的人工智能功能，同時支援規模更大更複雜的轉型項目。

關於 DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 如欲了解更多詳情，請瀏覽 dxc.com。

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SOURCE DXC Technology Company