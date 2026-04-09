DXC apresenta os novos Assure Smart Apps para acelerar a transformação das seguradoras com IA

Os DXC Assure Smart Apps oferecem fluxos de trabalho modulares, prontos e assistidos por IA que geram benefícios comerciais em 12 semanas ou menos

Junto com os clientes, a DXC criou e apresentou os novos aplicativos Claims Assistant, Engagement Assistant e Underwriter Assistant no DXC Connect Insurance Executive Forum

Os aplicativos ajudam as seguradoras a acelerar a transformação digital, reduzindo os processos manuais em 30–40% e diminuindo os tempos de ciclo em aproximadamente 30%

ASHBURN, Virgínia, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, anunciou hoje os novos Assure Smart Apps desenvolvidos na plataforma ServiceNow, recentemente lançados no DXC Connect Insurance Executive Forum em março de 2026. Os Assure Smart Apps combinam a profunda experiência da DXC no setor de seguros com a IA agêntica e a tecnologia de fluxos de trabalho da ServiceNow para oferecer soluções modulares e orientadas a resultados para seguradoras. Cada aplicativo é orquestrado por meio da Assure Platform da DXC para acelerar a transformação direcionada.

DXC Connect Insurance Executive Forum, March 2026

As seguradoras hoje enfrentam uma pressão crescente devido às expectativas crescentes dos clientes, à complexidade regulatória e ao aumento da concorrência, enquanto operam em sistemas legados fragmentados e dados isolados. Enfrentar esses desafios normalmente exige programas de transformação extensos, de vários anos, que podem levar anos para gerar resultados.

Os Assure Smart Apps foram projetados para ajudar as seguradoras a se modernizar de forma incremental, sem interromper os sistemas centrais ou exigir grandes investimentos de tempo e recursos. Esses aplicativos modulares, orientados por IA e fluxos de trabalho, já vêm pré-integrados às soluções centrais de apólices para entregar resultados mensuráveis em até 12 semanas. As seguradoras podem reduzir os processos manuais em 30–40% e cortar os tempos de ciclo em até 30%, permitindo avanços mais rápidos em direção às metas de transformação.

"Reunindo a IA agêntica e a tecnologia de fluxos de trabalho da ServiceNow com a profunda experiência da DXC no setor de seguros, estamos redefinindo o que é possível realizar nas operações de seguros", disse Michael Park, SVP, Global Partnerships and Channels na ServiceNow. "Juntos, estamos ajudando as seguradoras a acelerar a transformação, proporcionando maior agilidade e velocidade em cada processo."

No DXC Connect Insurance Executive Forum, evento anual da comunidade de clientes de seguros da DXC, foram apresentados três novos Assure Smart Apps:

Claims Assistant unifica todo o ciclo de vida dos sinistros, incorporando conformidade e prontidão para auditoria, eliminando a alternância entre sistemas e reconciliações manuais. Ele pode reduzir os tempos de ciclo de sinistros em até 35%, permitindo pagamentos mais rápidos e melhorando a experiência dos segurados.

unifica todo o ciclo de vida dos sinistros, incorporando conformidade e prontidão para auditoria, eliminando a alternância entre sistemas e reconciliações manuais. Ele pode reduzir os tempos de ciclo de sinistros em até 35%, permitindo pagamentos mais rápidos e melhorando a experiência dos segurados. Engagement Assistant moderniza o engajamento com clientes em canais de voz, digitais e de back-office, orquestrando agentes digitais, agentes humanos e análises. Ele automatiza o atendimento, aumenta a produtividade dos agentes e fornece insights em tempo real sobre sentimento e conformidade — melhorando a experiência do cliente em 5–15%.

moderniza o engajamento com clientes em canais de voz, digitais e de back-office, orquestrando agentes digitais, agentes humanos e análises. Ele automatiza o atendimento, aumenta a produtividade dos agentes e fornece insights em tempo real sobre sentimento e conformidade — melhorando a experiência do cliente em 5–15%. Underwriter Assistant oferece uma experiência de subscrição personalizada ao automatizar a recepção de propostas, priorizar o trabalho e orientar decisões por meio de uma plataforma unificada e explicável — sem prejudicar os sistemas de apólices existentes.

A DXC também apresentou o Assure Smart App Studio, um ambiente colaborativo de inovação, onde os clientes contribuíram com ideias para futuros Smart Apps. Durante o evento, os engenheiros da DXC criaram rapidamente protótipos de novos agentes de IA durante a noite e os demonstraram no segundo dia — destacando a rapidez com que as organizações podem passar da ideação para a execução com inovação orientada por IA.

"A inspiração para os Smart Apps foi ir ao encontro dos nossos clientes onde eles estão e criar um caminho para uma transformação incremental", disse Ray August, presidente da DXC Insurance Software and Business Process Services. "Temos orgulho de inovar ao lado de nossos clientes para construir soluções que aprimoram sua infraestrutura tecnológica sem interromper as operações. Estamos ajudando-os a modernizar em seu próprio ritmo, entregando resultados de negócios tangíveis."

Com mais de 40 anos de experiência no setor, a DXC é um parceiro de confiança para 21 das 25 maiores seguradoras do mundo. Como um dos principais fornecedores de sistemas centrais de seguros, a DXC promove a inovação baseada em IA para melhorar o tempo de lançamento no mercado, a eficiência operacional e a experiência do cliente.

Para saber mais, acesse www.dxc.com/assure-smart-apps.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com profunda experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicos do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952706/DXC_Technology_Company_DXC_Introduces_New_Assure_Smart_Apps_to_A.jpg

FONTE DXC Technology Company