DXC baut seine Führungsposition im Bereich Beratungs- und Engineering-Dienstleistungen aus, um das KI-getriebene Wachstum voranzutreiben

ASHBURN, Virginia, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute personelle Veränderungen in der Führungsetage sowie organisatorische Umstrukturierungen innerhalb seines Geschäftsbereichs Consulting & Engineering Services (CES) bekannt. Damit stärkt das Unternehmen seine Fähigkeit, globale Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre KI-Ziele in die Praxis umzusetzen. Die Neuerungen vereinen integrierte Beratung und partnergesteuerte Umsetzung, gestützt auf ein stärkeres KI-Ökosystem und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Umsetzung in großem Maßstab.

DXC Expands Consulting & Engineering Services Leadership to Scale AI-led Growth

Da Unternehmen den Schritt von Pilotprojekten hin zur groß angelegten Umsetzung vollziehen, steigt der Bedarf an Beratungs- und Partnerkompetenz stetig an; dennoch haben viele weiterhin Schwierigkeiten, ihre Ambitionen in unternehmensweite Ergebnisse umzusetzen. Als Reaktion darauf stärkt DXC den Bereich CES, indem es bewährte Führungskräfte zusammenbringt und sein Ökosystem weiterentwickelt, um gemeinsame Innovationen und partnergetriebenes Wachstum voranzutreiben. So können Kunden in komplexen Umgebungen mit mehreren Anbietern und in Schlüsselbranchen wie der Automobil- und Fertigungsindustrie, dem Bank- und Versicherungswesen, dem öffentlichen Sektor sowie der Luftfahrt schneller von der Strategie zur Umsetzung gelangen.

„CES entwickelt sich weiter, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, da wir eine steigende Nachfrage nach beratungsgesteuerter Transformation und einer engeren Zusammenarbeit innerhalb unseres strategischen Partner-Ökosystems beobachten", sagte Ramnath Venkataraman, President, Consulting & Engineering Services, DXC Technology. „Wir bringen bewährte Führungskräfte mit einer Erfolgsbilanz bei der Umsetzung in großem Maßstab zusammen und stärken so unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, komplexere Transformationsprogramme anzugehen und Ergebnisse zu erzielen, die das Wachstum vorantreiben."

Um diese strategische Ausrichtung voranzutreiben, stärkt DXC seine Kompetenzen in den Bereichen Beratung und Partnerschaften mit einer neuen Führungsriege, die sich darauf konzentriert, die Wirkung in Schlüsselbereichen zu beschleunigen:

Dan Albright ist zu DXC gekommen, um AdvisoryX zu leiten, die Beratungsgruppe des Unternehmens, die sich darauf konzentriert, Unternehmen dabei zu helfen, ihre KI-Ambitionen in die Praxis umzusetzen. AdvisoryX kombiniert strategische Beratung mit technischer Umsetzung, um Kunden dabei zu helfen, KI zu operationalisieren, Kernsysteme zu modernisieren und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Albright bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Beratungsbereich mit und war zuletzt als Divisional President und Global Head of Consulting bei NTT DATA Services tätig.

ist zu DXC gekommen, um AdvisoryX zu leiten, die Beratungsgruppe des Unternehmens, die sich darauf konzentriert, Unternehmen dabei zu helfen, ihre KI-Ambitionen in die Praxis umzusetzen. AdvisoryX kombiniert strategische Beratung mit technischer Umsetzung, um Kunden dabei zu helfen, KI zu operationalisieren, Kernsysteme zu modernisieren und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Albright bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Beratungsbereich mit und war zuletzt als Divisional President und Global Head of Consulting bei NTT DATA Services tätig. Srinivas Sai Nidadhavolu wurde zum Leiter des Bereichs Enterprise Applications weltweit ernannt. In dieser Rolle wird er die Markteinführungsstrategie vorantreiben und Partnerschaften im Ökosystem stärken, um ein kundenorientiertes Wachstum zu unterstützen. Er bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung globaler Unternehmenstransformationsprogramme mit und war zuletzt als globaler Leiter für SAP bei Wipro tätig.

wurde zum Leiter des Bereichs Enterprise Applications weltweit ernannt. In dieser Rolle wird er die Markteinführungsstrategie vorantreiben und Partnerschaften im Ökosystem stärken, um ein kundenorientiertes Wachstum zu unterstützen. Er bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung globaler Unternehmenstransformationsprogramme mit und war zuletzt als globaler Leiter für SAP bei Wipro tätig. Um das KI-Ökosystem voranzutreiben, wird Stan Clark als NextGen AI Partnerships & Growth Leader fungieren. Clark verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Unternehmenspartnerschafts-Ökosystemen von Grund auf bei globalen Systemintegratoren, Hyperscalern und ISVs. In dieser Rolle wird er das KI-Partnermodell der nächsten Generation von DXC entwerfen und dabei gemeinsame Innovationen, die gemeinsame Markteinführung sowie das durch Partner generierte Wachstum in der gesamten strategischen KI-Landschaft von DXC vorantreiben. Zuletzt war Clark als President of Ecosystems and Markets bei Cosmo Tech tätig, wo er das globale Partner-Ökosystem des Unternehmens aufbaute und strategische Kooperationen mit führenden Systemintegratoren und Unternehmenskunden leitete.

Gemeinsam stärken diese Führungskräfte, die an Ramnath Venkataraman berichten, die Fähigkeit von DXC, sein KI-Ökosystem voranzutreiben, indem sie Beratungs- und strategische Partnerkompetenzen aufeinander abstimmen und Kunden dabei unterstützen, schneller von der Strategie zur Umsetzung zu gelangen und früher Ergebnisse zu erzielen. Dieser Ansatz wird es DXC ermöglichen, wiederholbare, partnergeführte KI-Kompetenzen branchenübergreifend zu skalieren und größere, komplexere Transformationsprogramme zu unterstützen.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

MEDIENKONTAKT: Ashley Houk-Temple, Medienarbeit, [email protected]

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