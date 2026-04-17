DXC amplía su liderazgo en servicios de consultoría e ingeniería para escalar el crecimiento impulsado por IA

ASHBURN, Va., 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy nombramientos de liderazgo y actualizaciones organizativas en su división de Servicios de Consultoría e Ingeniería (CES), fortaleciendo así su capacidad para ayudar a las empresas globales a transformar sus aspiraciones en inteligencia artificial en resultados concretos. Estas actualizaciones combinan la asesoría integrada con la ejecución liderada por socios, respaldadas por un ecosistema de IA más sólido y una trayectoria comprobada en la implementación a gran escala.

DXC Expands Consulting & Engineering Services Leadership to Scale AI-led Growth

A medida que las organizaciones avanzan más allá de los proyectos piloto hacia la producción a gran escala, la demanda de asesoramiento y experiencia de socios se intensifica, pero muchas aún tienen dificultades para convertir sus ambiciones en resultados a nivel empresarial. En respuesta, DXC está fortaleciendo CES al reunir a líderes de probada trayectoria y potenciar su ecosistema para impulsar la coinnovación y el crecimiento liderado por socios, lo que permite a los clientes pasar más rápidamente de la estrategia al impacto en entornos complejos con múltiples proveedores y en sectores clave como el automotriz y manufacturero, la banca, los seguros, el sector público y las aerolíneas.

"CES está evolucionando para adaptarse a las circunstancias, ya que observamos una creciente demanda de transformación basada en consultoría y una mayor colaboración en todo nuestro ecosistema de socios estratégicos", declaró Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería de DXC Technology. "Estamos reuniendo a líderes con una trayectoria comprobada en la implementación a gran escala, lo que fortalece nuestra capacidad para ayudar a los clientes a emprender programas de transformación más complejos y obtener resultados que impulsen el crecimiento".

Para impulsar esta dirección estratégica, DXC está reforzando sus capacidades en materia de consultoría y alianzas, con un nuevo liderazgo centrado en acelerar el impacto en áreas clave:

Dan Albright se ha unido a DXC para liderar AdvisoryX, su grupo de consultoría y asesoría enfocado en ayudar a las empresas a convertir sus ambiciones en IA en acciones concretas. AdvisoryX combina asesoría estratégica con servicios de ingeniería para ayudar a los clientes a operacionalizar la IA, modernizar sus sistemas centrales y lograr resultados comerciales medibles. Albright cuenta con más de 25 años de experiencia en liderazgo de consultoría, habiendo ocupado recientemente el cargo de Presidente Divisional y Director Global de Consultoría en NTT DATA Services.

Srinivas Sai Nidadhavolu ha sido nombrado líder global de Aplicaciones Empresariales. En este cargo, impulsará la estrategia de comercialización y fortalecerá las alianzas estratégicas para fomentar un crecimiento centrado en el cliente. Cuenta con casi tres décadas de experiencia liderando programas globales de transformación empresarial, habiendo sido recientemente el líder global de SAP en Wipro.

Para acelerar su ecosistema de IA, Stan Clark será el líder de Alianzas y Crecimiento de IA de Próxima Generación. Clark cuenta con más de dos décadas de experiencia en la creación y expansión de ecosistemas de alianzas empresariales desde cero, trabajando con integradores de sistemas globales, proveedores de servicios en la nube y proveedores de software independientes. En este rol, diseñará el modelo de alianzas de IA de próxima generación de DXC, impulsando la coinnovación, la ejecución conjunta de estrategias de comercialización y el crecimiento generado por las alianzas en todo el panorama estratégico de IA de DXC. Anteriormente, Clark fue presidente de Ecosistemas y Mercados en Cosmo Tech, donde desarrolló el ecosistema global de alianzas de la compañía y lideró proyectos estratégicos con los principales integradores de sistemas globales y clientes empresariales.

En conjunto, estos líderes, que reportan a Ramnath Venkataraman, fortalecen la capacidad de DXC para impulsar su ecosistema de IA mediante la alineación de las capacidades de consultoría y de sus socios estratégicos, lo que permite a los clientes avanzar más rápidamente de la estrategia a la ejecución y obtener resultados con mayor prontitud. Este enfoque permitirá a DXC escalar capacidades de IA replicables, lideradas por socios, en diversos sectores y respaldar programas de transformación más amplios y complejos.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial. Con amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Para obtener más información, visite dxc.com.

CONTACTO DE MEDIOS: Ashley Houk-Temple, Relaciones con los medios, [email protected]

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