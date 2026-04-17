DXC 테크놀로지, AI 주도 성장을 확대해 줄 컨설팅, 엔지니어링 서비스 부문 임원단 확대

애슈번, 버지니아, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 기업과 공공 부문의 기술 및 혁신 파트너 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 컨설팅 및 엔지니어링 서비스(Consulting & Engineering Services, CES) 부문 내 임원의 선임과 조직 개편을 4월 16일 발표했다. 글로벌 기업들이 AI 도입 구상 단계에서 실행 단계로 전환할 수 있도록 지원 역량을 강화하려는 포석이다. 이번 개편은 통합 자문과 파트너 주도의 실행을 결합한 것으로 더 강력한 AI 생태계와 대규모 실행 경험이 바탕이 됐다.

기업들이 파일럿 단계를 넘어 대규모 운영 단계로 전환함에 따라 자문 및 파트너 전문성에 대한 수요가 커지고 있지만, 여전히 많은 기업이 구상을 전사적 성과로 연결하는 데 애를 먹고 있다. 이에 DXC는 검증된 리더십을 결집하고 생태계를 강화해 공동 혁신과 파트너 주도 성장을 촉진하는 방식으로 CES를 한층 강화하고 있다. 고객은 이를 통해 자동차, 제조, 은행, 보험, 공공 부문, 항공 등 주요 산업과 복잡한 다중 벤더 환경에서 전략 수립부터 실행까지 더 빠르게 성과를 창출할 수 있다.

DXC Expands Consulting & Engineering Services Leadership to Scale AI-led Growth

라마나트 벤카타라만(Ramnath Venkataraman) DXC 테크놀로지 컨설팅 및 엔지니어링 서비스 부문 사장은 "자문 중심의 전환 수요가 급증하고 전략적 파트너 생태계 전반에서 협력이 심화되는 가운데 CES 역시 이에 맞춰 진화하고 있다"며 "대규모 실행 성과를 입증한 임원들을 결집해 고객이 더욱 복잡한 전환 프로그램을 수행하고 성장을 견인하는 실질적 성과를 창출할 수 있도록 지원 역량을 강화하고 있다"고 말했다.

DXC는 이 같은 전략 방향을 추진하기 위해 자문 및 파트너십 역량을 강화하고 주요 영역에서 성과 가속화를 담당할 임원진을 새로 선임했다.

• 댄 올브라이트(Dan Albright)는 DXC에 합류해 AdvisoryX를 맡았다. AdvisoryX는 기업이 AI 구상을 실행으로 전환하도록 지원하는 컨설팅 및 자문 조직으로, 전략 자문과 엔지니어링 실행을 결합해 AI 운영화, 핵심 시스템 현대화, 측정 가능한 비즈니스 성과 창출을 지원한다. 올브라이트는 25년이 넘는 컨설팅 리더십 경험을 보유하고 있으며, 최근에는 NTT 데이터 서비스(DATA Services)에서 사업부 사장 겸 글로벌 컨설팅 총괄을 지냈다.

• 스리니바스 사이 니다다볼루(Srinivas Sai Nidadhavolu)는 글로벌 엔터프라이즈 애플리케이션 부문을 총괄한다. 시장 진출 전략(go-to-market) 수립과 생태계 파트너십 강화를 통해 고객 중심 성장을 추진할 예정이다. 30년 가까이 글로벌 엔터프라이즈 전환 프로그램에서 경력을 쌓았으며, 최근에는 위프로(Wipro)에서 SAP 글로벌 총괄을 맡았다.

• 스탠 클라크(Stan Clark)는 DXC의 AI 생태계 구현을 앞당겨 줄 차세대 AI 파트너십 및 성장 책임자로 선임됐다. 클라크는 글로벌 시스템 통합업체(GSI), 하이퍼스케일러, 독립 소프트웨어 벤더(ISV)를 두루 거치며 20년이 넘는 파트너십 생태계 구축 및 확장 경력을 쌓았다. DXC의 차세대 AI 파트너 모델을 설계하고 공동 혁신, 공동 시장 진출, 파트너 기반 성장 전략을 추진할 예정이다. 최근에는 코스모테크(Cosmo Tech)에서 에코시스템 및 시장 부문 사장으로 재직하며 글로벌 파트너 생태계 구축과 주요 고객과의 전략적 협력을 이끈 바 있다.

위 임원들은 모두 라마나트 벤카타라만 사장 휘하서 일하면서 자문 역량과 전략적 파트너십을 연계해 DXC의 AI 생태계를 한층 강화하게 된다. 이를 통해 고객이 전략에서 실행으로 더 빠르게 전환하고 조기에 성과를 창출할 수 있도록 지원한다. 이 방식은 산업 전반에 걸쳐 반복 가능한 파트너 주도 AI 역량을 확장하는 한편 더 큰 규모로 복잡한 전환 프로그램을 지원하는 기반이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)는 글로벌 기업 및 공공 부문 조직에 소프트웨어, 서비스 및 솔루션을 제공하는 선도적인 기술 및 혁신 파트너로, 급변하는 시대에 AI를 활용해 신속하게 성과를 도출하도록 지원한다. 관리형 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업 특화 소프트웨어 솔루션 분야에서 쌓은 깊은 전문성을 바탕으로 세계에서 가장 복잡한 기술 환경을 현대화하고 보호하며 운영한다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 애슐리 하우크-템플(Ashley Houk-Temple), [email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2958577/DXC_Technology_Company_DXC_Expands_Consulting___Engineering_Serv.jpg

SOURCE DXC Technology Company